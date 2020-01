Diretta Varese Trieste/ Streaming video tv: match delicato per entrambe (basket A1)

Varese Trieste, che è in diretta dalla Enerxenia Arena, si gioca alle ore 17:00 di domenica 19 gennaio: è la 19^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020, e in Lombardia la Openjobmetis vuole ripartire di slancio dopo aver iniziato il girone di andata con una beffarda sconfitta a Sassari, un ko in volata in una gara giocata alla pari. La squadra di Attilio Caja continua ad avere speranze di playoff ma deve necessariamente aumentare i giri del motore in trasferta; proprio all’Allianz Dome aveva vinto una delle uniche due gare esterne del suo campionato e vuole ora sfruttarla per allontanare del tutto i fantasmi della retrocessione. Alma che invece è impegnata in questa corsa: dopo aver perso in casa contro Venezia, i giuliani non sono riusciti a staccare Pistoia e hanno anche registrato l’avvicinamento di Pesaro, che rimane ad un margine di sicurezza ma ha fatto capire di essere viva. Sarà allora interessante valutare quello che succederà tra poche ore nella diretta di Varese Trieste; aspettandone la palla a due possiamo fare qualche valutazione sui temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Trieste verrà trasmessa su Eurosport, dunque sul canale 211 del decoder di Sky sarà un appuntamento riservato in esclusiva ai clienti della televisione satellitare; resta comunque valido l’appuntamento con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone perché tutti gli abbonati alla piattaforma Eurosport Player potranno seguire in diretta streaming video questa partita, così come tutte le altre del campionato. Ricordiamo poi il sito www.legabasket.it, sul quale potrete trovare tutte le informazioni utili come la classifica, il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA VARESE TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Varese Trieste è una buona opportunità per Attilio Caja, che sa di non poter perdere tempo: la corsa ai playoff è serrata e il coach pavese ha già perso una bella occasione al termine del girone di andata, quando la vittoria di Treviso non è servita per qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia. La Openjobmetis, lo abbiamo già detto, soffre l’enorme disparità di rendimento tra casa e trasferta e, poiché alla Enerxenia Arena è già passata anche Trento, ogni sconfitta interna rischia di diventare una pietra tombale sulla possibilità di fare la post season per la seconda volta nelle ultime tre stagioni. Trieste invece deve guardarsi le spalle: due vittorie nelle ultime settimane hanno dato ossigeno a un’Alma la cui classifica resta comunque deficitaria. Ci si appoggia a una Pesaro distante, a Pistoia che allo stesso modo non riesce a trovare ritmo e a una Treviso che ha perso lucidità dopo qualche colpo importante; tuttavia i giuliani devono costruirsi in prima persona la loro salvezza che deve eventualmente passare da qualche vittoria fuori casa, magari a cominciare da questa trasferta della Enerxenia Arena che viene affrontata con fiducia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA