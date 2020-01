Diretta Trieste Venezia/ Streaming video tv: Hrvoje Peric è il grande ex del match

Nella diretta di Trieste Venezia il grande ex è ancora una volta Hrvoje Peric, ala croata di 34 anni che affronta la sua seconda stagione con la maglia dell’Alma. Peric, arrivato a Venezia nel 2013 dopo una stagione in maglia Vanoli (ma era stato anche a Treviso, in prestito da Malaga), è stato uno dei fattori chiave nella crescita di una Reyer che con lui ha conquistato lo scudetto del 2017 oltre alla Eurocup nella stagione seguente. Dopo cinque anni il croato è stato liberato e si è unito alla neopromossa Trieste: giocatore dotato di grande intelligenza cestistica, l’anno scorso ha viaggiato a 12,0 punti e 5,0 rimbalzi con il 35,5% dalla lunga distanza e un solido 54,4% da 2 punti. In questa stagione le sue cifre si sono giocoforza abbassate: 9,8 punti e 3,9 rimbalzi con il 20,0% dall’arco, dove Peric ha migliorato è nella percentuale in area che tocca il 56%. Si tratta d un elemento ancora importante per il roster di Eugenio Dalmasson, come dimostrano i quasi 21 minuti di media che trascorre sul parquet a dispetto di un’età inevitabilmente avanzata. (agg. di Claudio Franceschini)

Ci avviciniamo alla diretta di Trieste Venezia ricordando come erano andate le cose nella partita di andata: la Reyer si era presa una vittoria soffertissima con un punteggio tutto sommato basso (78-73) e una rimonta operata nel quarto periodo, chiuso con il parziale di 23-14. Finalmente la difesa dei campioni d’Italia aveva funzionato a dovere, dopo aver incassato 43 punti nei due quarti centrali, e la squadra di Walter De Raffaele aveva iniziato al meglio la sua difesa del titolo; c’erano stati 25 punti di un Michael Bramos che aveva tirato 8/11 dal campo, poi una prova solida di Austin Daye (7 punti, 6 rimbalzi e 5 assist nonostante un brutto 3/8 al tiro) e il contributo di Julyan Stone che aveva tirato appena due volte ma garantito 6 rimbalzi e 3 assist. Trieste ci aveva provato, ma era crollata alla distanza: avevano fatto bene soprattutto Kodi Justice (21 punti con 8/15 e 5 rimbalzi) e Akil Mitchell (12 punti e il 60% dal campo, 7 rimbalzi) ma questo non era bastato per confermare il vantaggio al 30’ minuto e portare a casa una vittoria esterna che sarebbe stata molto importante. (agg. di Claudio Franceschini)

Trieste Venezia sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Gabriele Bettini e Marco Vita: alle ore 18:00 di domenica 12 gennaio l’Allianz Dome ospita la partita valida per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Nonostante la sconfitta di Brescia, la Reyer ha ottenuto l’obiettivo di qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia: peccato che il rendimento negativo in trasferta e qualche difficoltà di troppo costringano gli orogranata a incrociare subito la Virtus Bologna, ma questa potrebbe essere l’occasione per non sottovalutare il primo turno e finalmente prendersi la semifinale. Nel frattempo bisogna fare i conti con la necessità di risalire la corrente nella classifica del campionato, perchè Venezia difende lo scudetto ed è in ritardo: non sarà semplice contro un’Alma galvanizzata dall’importante successo ottenuto a Pesaro, e dunque la diretta di Trieste Venezia si preannuncia più combattuta del previsto. Aspettandone la palla a due, noi possiamo provare ad analizzare alcuni dei temi legati alla partita.

Trieste Venezia potrebbe essere una partita importante per l’Alma: la squadra giuliana nell’ultimo turno ha vinto a Pesaro una partita fondamentale, che le ha permesso di agganciare Pistoia e soprattutto creare una distanza di cinque gare sulla Vuelle. A questo punto bisogna fare la corsa su una OriOra che ha lo stesso andamento di Trieste, ma considerare che anche Treviso potrebbe essere riassorbita: dalle voci di esonero Eugenio Dalmasson ha tratto forza e si è preso la sua rivincita, e non è un caso se pensiamo che l’anno scorso di fronte ai problemi societari la squadra aveva fatto fronte compatto e si era qualificata ai playoff. Un potenziale problema per Venezia, che in questa stagione ha faticato enormemente in trasferta e non ha avuto il passo di una squadra che difende lo scudetto; se non fosse stato per i risultati altrui (leggi Fortitudo Bologna) la Reyer sarebbe addirittura rimasta fuori dalla Coppa Italia e il ko del PalaLeonessa ha certificato una volta di più che questo gruppo ha bisogno di trovare la consistenza dei giorni migliori ma anche le motivazioni giuste per risalire la corrente. Comincerà a farlo questa sera? Staremo a vedere…



