Diretta Trieste Brindisi/ Streaming video tv: chi supererà la crisi? (basket A1)

DIRETTA TRIESTE BRINDISI: PER TROVARE CONTINUITÀ!

Trieste Brindisi viene diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Sergio Bettini e Christian Borgo: alle ore 20:30 di domenica 11 dicembre l’Allianz Dome ospita una partita valida per la 10^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Si tratta di un match tra due squadre che hanno avuto parecchie difficoltà nel torneo, ma che arrivano da vittorie: l’Allianz ha fatto un colpo che può essere doppiamente importante perché ha battuto Reggio Emilia al PalaBigi, prendendosi così un successo esterno contro quella che al momento è una diretta rivale per la salvezza.

La Happy Casa invece potrebbe aver posto fine alla crisi con il colpo contro Venezia, battere la Reyer è sempre complicato e, soprattutto per il modo in cui i pugliesi erano arrivati alla sfida di domenica scorsa, Frank Vitucci può certamente dirsi soddisfatto. Adesso naturalmente per entrambe le squadre si tratta di trovare la giusta continuità nei risultati; vedremo come andranno le cose nella diretta di Trieste Brindisi, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali della serata all’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Brindisi non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo tra quelle selezionate per questa 10^ giornata. Sappiamo comunque che da questa stagione tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo decidere se abbonarsi al servizio o acquistare l’evento on demand. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Trieste Brindisi vedremo quindi due squadre impegnate nella caccia alla continuità: sono partite con obiettivi diversi, l’Allianz nel tentativo di salvarsi e la Happy Casa concentrata sul ritorno ai playoff che erano mancati nella passata stagione. Entrambe poi si sono ritrovate a sgomitare nella parte bassa della classifica, con Trieste che ha perso le prime partite non trovando mai il ritmo giusto e Brindisi che invece ha subito due pesantissime ripassate in termini di margine incassato dalle avversarie; chiaramente potrebbe essere prematuro parlare di crisi finita, ma aver vinto nell’ultimo turno può aver dato una grossa mano.

In particolare l’osservata speciale rimane Brindisi, proprio perché per la strutturazione del roster è costruita per arrivare in alto o comunque provarci; anche l’Allianz però deve dimostrare di poter tornare a quella post season che ha già conosciuto in un paio di occasioni da quando è riuscita a tornare in Serie A1, e comunque si tratta di una piazza storica che è affamata di basket e non può accontentarsi troppo a lungo di risultati mediocri. Sarà quindi una partita decisamente delicata e importante quella dell’Allianz Dome, tra poche ore scopriremo come andranno le cose…











