DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA: UNA CLASSICA MA OGGI…

Una classica continuazioni però decisamente diverse nell’attualità per le due squadre che daranno vita alla diretta Varese Virtus Bologna dalle ore 19.00 di questa sera, domenica 10 novembre 2024, per la settima giornata della Serie A di basket che farà quindi tappa anche alla Itelyum Arena della città lombarda. Non c’è molto spazio per i giri di parole, la diretta Varese Virtus Bologna mette di fronte i padroni di casa della Openjobmetis Varese, fermi ad appena quota 2 punti in classifica con un solo successo all’attivo a chi invece è capolista ancora a punteggio pieno dopo le prime sei giornate.

La Virtus Segafredo Bologna conferma almeno in campionato il suo status di big, l’obiettivo quindi è quello di ottenere un altro successo sulla strada verso il primo posto alla fine della stagione regolare, che sarebbe naturalmente prezioso per chi punta allo scudetto. Da spettatori neutrali ci auguriamo una partita divertente, come d’altronde sono quasi sempre quelle di Varese, che però spera stavolta di divertirsi leggendo anche il risultato finale. Sarà un’impresa possibile per i lombardi nella diretta Varese Virtus Bologna?

VARESE VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Il palazzetto resta l’idea migliore per seguire un match che ha fatto la storia, in alternativa ricordiamo che la diretta Varese Virtus Bologna in tv non sarà garantita nel senso “classico” del termine non essendo una delle tre partite coperte in televisione, però tutti gli incontri del campionato di Serie A di basket sono coperti da DAZN e quindi stasera avremo naturalmente anche la diretta Varese Virtus Bologna in streaming video per gli abbonati alla piattaforma.

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA: ILCASO OPENJOBMETIS E LA CAPOLISTA

Abbiamo già accennato a un tema che potrebbe risultare intrigante nella diretta Varese Virtus Bologna. I lombardi finora hanno vinto una sola partita a fronte di ben cinque sconfitte, eppure clamorosamente sono la squadra che segna di più in tutto il campionato, ben 95,3 punti di media per partita. Il problema è che Varese ne incassa pure 106.7 e per rendere l’idea dobbiamo dire che nessun altro arriva nemmeno a 90 punti come media a partita al passivo. La scorsa giornata ha visto infatti l’ennesimo ko dal punteggio altissimo a Trieste, serve al più presto porre rimedio per la gloriosa Varese.

Evidentemente non sarà semplicissimo riuscirci incrociando proprio la Virtus Bologna, che vanta fino a questo momento sei vittorie su sei, con il pirotecnico 104-97 di domenica scorsa contro Treviso che avrebbe potuto benissimo essere un punteggio “da Varese” seguito dalla vittoria per 85-81 nel recupero contro Tortona di mercoledì. Dal punto di vista emiliano l’obiettivo è naturalmente quello di continuare con questo ruolino di marcia anche dopo l’ennesima settimana pienissima, con il recupero che si è aggiunto al match di Eurolega. La stanchezza sarà una variabile nella diretta Varese Virtus Bologna?