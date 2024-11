DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA (RISULTATO 85-81): BELINELLI 14 PUNTI

Il match tra Virtus Bologna e Tortona termina 85-81. Andiamo a scoprire i realizzatori del match. Virtus Bologna: Clyburn 2, Cordinier 6, Belinelli 14, Polonara 7, Pajola 3, Diouf 8, Shengelia 12, Morgan 16, Zizic 14. Tortona: Strautins 17, Baldasso 15, Vital 8, Kuhse 13, Gorham 2, Kamagate 2, Denegri 5, Zerini 4. (agg. Umberto Tessier)

INTERVALLO LUNGO

Virtus Bologna e Tortona vanno all’intervallo lungo sul 44-40. Andiamo a scoprire i realizzatori del match. Virtus Bologna: Cordinier 4, Belinelli 10, Polonara 5, Pajola 3, Diouf 6, Shengelia 4, Morgan 9, Zizic 2. Tortona: Strautins 10, Baldasso 3, Vital 6, Kuhse 6, Gorham 2, Kamagate 2, Denegri 5. (agg. Umberto Tessier)

VIRTUS BOLOGNA TORTONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere in tv alla diretta Virtus Bologna Tortona: la partita di recupero di Serie A1 non sarà mandata in onda sui canali della nostra televisione, di conseguenza l’unico modo per avere a disposizione le immagini del match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che anche per questa stagione garantisce tutte le partite del campionato di basket in diretta Virtus Bologna Tortona in streaming video. In alternativa potrete comunque consultare il sito ufficiale www.legabasket.it, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

FINE PRIMO QUARTO

Il primo quarto tra Virtus Bologna e Tortona termina sul Andiamo a scoprire i realizzatori del match. Virtus Bologna: Pajola 1, Diouf 2, Shengelia 4, Morgan 3, Zizic 2. Tortona: Strautins 2, Baldasso 3, Vital 6, Kuhse 3, Gorham 2, Kamagate 2. (agg. Umberto Tessier)

PALLA A DUE!

La diretta Virtus Bologna Tortona sta finalmente per prendere il via: avendo citato marginalmente le statistiche della Bertram, andiamo subito a vedere come nella Segafredo siamo in quattro a segnare in doppia cifra: il migliore è Tornike Shengelia con 14,6 punti a partita, troviamo poi Isaia Cordinier e Matt Morgan sopra gli 11 e infine Will Clyburn che porta alla causa 10,0 punti esatti per gara, certamente lontano dalle vette che aveva toccato ai tempi del Cska Mosca ma anche per lui gli anni passano. Ad ogni buon conto, la Virtus Bologna in Serie A1 ha Marco Belinelli e il ritrovato Achille Polonara che superano i 9 punti di media; soprattutto, la squadra è prima per assist in campionato.

Anche in questo dato però non c’è un singolo giocatore che faccia la differenza: basti pensare che il migliore è Alessandro Pajola che smazza 4,0 assist per partita, poi troviamo i già citati Shengelia e Cordinier con 3,0. Questo è un altro dei segreti di una Virtus Bologna che senza una punta di diamante mostra grande solidità; vero che in Eurolega al momento sta funzionando molto meno, ma anche la stagione internazionale sarà lunga. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet della Unipol Arena, perché finalmente è arrivato il momento della palla a due di Virtus Bologna Tortona! (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA TORTONA: L’EX DI SERATA

Il grande ex di serata nella diretta Virtus Bologna Tortona è Kyle Weems: grande veterano del Kansas (35 anni), dopo il college a Missouri State Weems ha intrapreso una solida carriera europea toccando tre Paesi, con la curiosità di aver sempre giocato in due squadre per ciascun campionato. Prima la Germania con Bonn e Bayreuth, poi la Francia con Nanterre e Strasburgo, infine la Turchia con Besiktas e Tofas Bursa; alla Virtus Bologna è arrivato nel 2019 e ci ha passato quattro stagioni, allenato prima da Sasha Djordjevic e poi da Sergio Scariolo. Ha vinto lo scudetto e due volte la Supercoppa Italiana, poi si è trasferito a Tortona quando per lui non c’era più posto con le V nere.

Alla Bertram Kyle Weems ha portato grande esperienza; Walter De Raffaele lo ha fatto capitano, oggi le sue cifre (7,8 punti e 3,6 rimbalzi, poco più del 30% oltre l’arco) raccontano di un giocatore di sistema che non ha più l’impatto dei giorni migliori, ma può ancora dare una mano ad una Tortona nella quale ci sono quattro giocatori che vanno in doppia cifra per punti segnati senza però un grande leader offensivo, un po’ lo scenario che Weems aveva vissuto ai tempi della Virtus Bologna e nel quale infatti si trova molto bene. (agg. di Claudio Franceschini)

SI RECUPERA!

Con la diretta Virtus Bologna Tortona vivremo oggi la partita valida per la quarta giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025: alle ore 20:00 di mercoledì 6 novembre si gioca un recupero, il match si sarebbe dovuto disputare due settimane e mezzo fa ma era stato rinviato a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia. Si torna in campo relativamente presto, considerati gli impegni delle due squadre nelle coppe europee; possiamo già dire che la partita sia uno spettacolo assoluto, una straordinaria rivalità dell’epoca recente e soprattutto la possibilità per la Virtus Bologna, dopo la vittoria su Treviso, di confermarsi a punteggio pieno e agganciare Trento.

Anche Tortona però può sognare in grande: fino a questo momento la Bertram ha perso una sola volta, nell’ultimo turno ha battuto Sassari e così ha confermato di quanto il progetto sia costante e competitivo, nonostante qualche uscita la squadra piemontese continua a fare corsa nelle prime posizioni e può davvero sperare di prendersi il fattore campo nel primo turno dei playoff, per quanto sia ancora prematuro fare discorsi di questo tipo. Al momento accontentiamoci di seguire insieme la diretta Virtus Bologna Tortona, della quale possiamo adesso presentare altri temi principali.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: NELLE ZONE ALTE

La diretta Virtus Bologna Tortona si gioca dunque nei piani alti della Serie A1: scenario ovviamente classico per la Segafredo, che dopo quattro finali scudetto (con tre sconfitte) punta il pokerissimo con la grande speranza di riprendersi il tricolore, intanto prosegue anche il cammino in Eurolega che a dire il vero non sta andando secondo i piani, a differenza dello scorso anno la Virtus Bologna sta faticando parecchio a tenere il ritmo e infatti ha vinto una sola partita, nell’ultima uscita internazionale è caduta nel derby contro Milano e ha tanti punti di domanda aperti, perché la situazione è diversa rispetto al campionato.

Vedremo allora se questa sera arriverà la sesta vittoria in altrettanti impegni di Serie A1; ormai la Virtus Bologna conosce molto bene Tortona, una squadra che da quando è arrivata nella massima serie non ha mai nascosto le sue ambizioni e sta viaggiando ancora una volta con le marce ben ingranate, sarà dunque un test davvero molto interessante che potrebbe essere l’antipasto di un ennesimo incrocio nei playoff, perché queste due squadre si sono sempre affrontate nella post season e, per due volte, anche nel tabellone della Final Eight di Coppa Italia, per questo ormai si tratta di una grande rivalità.