Diretta Venezia Cagliari/ Streaming video tv: obiettivo continuità (Serie B)

DIRETTA VENEZIA CAGLIARI: CHI CONTINUA A CORRERE?

La diretta Venezia Cagliari, in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:00, rappresenta l’occasione per entrambe le formazioni di dare continuità ad un recente periodo positivo. I lagunari, infatti, arrivano da quattro partite senza sconfitte: due pareggi e due vittorie che hanno aiutato enormemente in classifica. Per i sardi, invece, tre vittorie nelle ultime cinque.

Con l’arrivo di mister Ranieri consolidata la posizione playoff con uno sguardo a qualcosa in più. Cambiamenti radicali da ambo le parti rispetto al match di andata terminato con un perentorio 4-1 in favore del Venezia: sulla panchina veneta, infatti, c’era ancora Javorcic mentre su quella sarda sedeva Fabio Liverani.

VENEZIA CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Venezia Cagliari, valida per la ventiseiesima giornata di Serie B., sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

VENEZIA CAGLIARI: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Venezia Cagliari vedono qualche assente da ambo le parti. Tra le fila dei padroni di casa non ci sarà Francis Tanner Tessmann, fermato per un turno dal giudice sportivo.

Emergenza nel reparto offensivo per Claudio Ranieri: non ci sarà Gianluca Lapadula e, con tutta probabilità, nemmeno Leonardo Pavoletti. Il bomber italo peruviano è squalificato dopo l’espulsione rimediata nel precedente incontro col Bari, mentre il capitano del Cagliari continua a soffrire di guai fisici. Con i soli Nik Prelec e Zito Luvumbo disponibili, il tecnico di Testaccio potrebbe nuovamente ricorrere a qualche elemento dalla Primavera di Michele Filippi. Per l’attacco è possibile la convocazione di Adam Griger.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Venezia Cagliari vedono una sfida sul filo dell’equilibrio. Secondo Snai, infatti, il successo veneto vale 2.50 contro i 3.00 attribuiti agli ospiti e la quota 3.05 riferita al segno X. Ci si aspettano pochi gol e l’Over 2.5 a 2.20 è la dimostrazione di quanto detto. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.60.











