Diretta/ Venezia Cittadella (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Serie B, 28 febbraio 2024)

DIRETTA VENEZIA CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Possiamo presentare l’imminente diretta di Venezia Cittadella anche dal punto di vista dei numeri che le due squadre hanno messo insieme finora. Possiamo dire che il periodo del Venezia non sia del tutto brillante: i lagunari comunque hanno perso solo due volte nelle ultime nove giornate, anche se hanno infilato anche tre pareggi e, dopo la serie di novembre e dicembre, hanno infilato quattro sconfitte a fronte di tre pareggi vincendo soltanto in quattro occasioni. Sia come sia è secondo posto in classifica e dunque le cose stanno andando più che bene, al Penzo poi l’ultimo ko risale al 16 dicembre contro il Sudtirol.

Il Cittadella, lo abbiamo detto più volte, è in crisi nera: quarto in classifica e in piena lotta per la promozione diretta, ha improvvisamente iniziato a perdere e il ko subito al Tombolato dal Catanzaro ha rappresentato la sesta sconfitta consecutiva, ovviamente la striscia negativa attiva più lunga nel campionato di Serie B. Il derby contro una corazzata servirà per riprendere la marcia verso un posto nei playoff messo inaspettatamente a rischio? Stiamo per scoprirlo insieme: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, la diretta di Venezia Cittadella sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

VENEZIA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono molte alternative per seguire la diretta di Venezia Cittadella, infatti tanto per cominciare la tv di Sky offre questa partita insieme a tutta la Serie B tramite l’acquisto del pacchetto Calcio, in alternativa con le medesime modalità anche sulla piattaforma di streaming online NowTv sarà possibile vederla. In ultima battuta anche su Dazn si potrà vedere questo match.

VENEZIA CITTADELLA: TESTA A TESTA

Il derby veneto atteso questa sera ci porta a curiosare nella storia dei precedenti della diretta di Venezia Cittadella. Si tratta di un match di eccellente tradizione negli ultimi anni, tanto che basta tornare solo al mese di aprile 2019 per trovare i dieci precedenti più recenti. I numeri sono all’insegna dell’equilibrio, perché ci sono appena due vittorie per parte più ben sei pareggi, tra cui una striscia aperta di quattro segni X consecutivi, compresa la partita d’andata del campionato in corso.

Era domenica 3 settembre scorso, per la quarta giornata del torneo: naturalmente si giocava allo stadio di Cittadella, dove i padroni di casa e i cugini del Venezia pareggiarono per 0-0. Il Cittadella non vince da lunedì 27 luglio 2020, nell’estate con il campionato dopo lo stop per il Covid, mentre l’ultima affermazione del Venezia risale a un momento di fondamentale importanza, cioè domenica 23 maggio 2021, nell’andata della finale playoff promozione. I lagunari vinsero per 0-1 a Cittadella, poi al ritorno bastò un pareggio per 1-1 a garantire la promozione in Serie A al Venezia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DERBY VENETO

Speriamo che come noi non abbiate preso impegni per la diretta di Venezia Cittadella, la sfida sarà valevole per la 27esima giornata di Serie B e l’ora X è stata fissata per oggi 28 febbraio alle ore 20,30. Le due compagini si affronteranno in un match dai connotati diversi. Da una parte i lagunari, attualmente al secondo posto in classifica, arrivano da una vittoria cruciale contro il Pisa e cercano di consolidare la loro posizione nelle prime posizioni della classifica.

Passando al Cittadella che si trova in una situazione complicata, essendo scivolato al settimo posto a causa di una serie di cinque sconfitte consecutive, tra cui l’ultima contro il Catanzaro. Entrambe le squadre sono determinate a ottenere un risultato positivo, ma le loro condizioni di forma potrebbe vertere verso una vittoria dei veneti.

VENEZIA CITTADELLA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione alle probabili formazioni della diretta di Venezia Cittadella cercando di scoprire insieme se i due mister hanno cambiato qualcosa nell’assetto o meno. Per i lagunari ci si aspetta la conferma di Busio a centrocampo, giocatore capace di orchestrare il gioco e contribuire anche nell’interdizione e nel recupero palla, sebbene non sia il suo punto forte.

Per quanto riguarda il Cittadella, è probabile che Pandolfi sia schierato in attacco, vista la sua capacità di essere uno dei migliori marcatori della squadra. Anche se dovrà essere supportato come si deve.

VENEZIA CITTADELLA, LE QUOTE

Siamo arrivati al momento delle quote riguardanti la diretta di Venezia Cittadella, la sfida secondo Bet365 ha come favorita la squadra veneta con una quota di 2,1. Mentre il pareggio è dato a 3,6, Il segno 2 invece ha una quota di 4,67.











