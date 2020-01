Diretta Venezia Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: sfida playoff (basket)

Venezia Fortitudo Bologna, in diretta dal Taliercio del capoluogo veneto, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, sabato 18 gennaio 2020, dal momento che sarà uno dei ben quattro anticipi di una diciannovesima giornata della Serie A di basket che è caratterizzata da un programma decisamente anomalo. Venezia Fortitudo Bologna ha comunque tutto per attirare la nostra attenzione, perché i padroni di casa della Umana Reyer Venezia vorranno dare continuità alla vittoria ottenuta a Trieste (un raro successo esterno nella complicata stagione dei campioni d’Italia), mentre la Pompea Fortitudo Bologna deve cercare il riscatto dopo avere concesso a sorpresa la prima vittoria a Pesaro in questo campionato. In classifica le due squadre sono appaiate a quota 18 punti e questo ci dice che globalmente finora ha fatto molto meglio la Fortitudo, considerando che i bolognesi sono una neopromossa (sia pure di lusso) mentre Venezia è campione d’Italia in carica. Al Taliercio però è dura per tutti: la Reyer saprà completare il sorpasso?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Fortitudo Bologna non è una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato; per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento classico rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A di basket in diretta streaming video. Inoltre, sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA FORTITUDO BOLOGNA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Venezia Fortitudo Bologna, abbiamo già evidenziato che il giudizio sui primi mesi della stagione deve essere sicuramente molto più positivo per gli ospiti, che però non avranno vita facile al Taliercio, campo difficilissimo per chiunque. Venezia infatti settimana scorsa ha vinto a Trieste ottenendo la seconda gioia esterna del campionato e adesso vuole spiccare verso le posizioni che competono a chi indossa sul petto il tricolore, perché essere entrati per il rotto della cuffia nella Final Eight di Coppa Italia non può di certo bastare agli uomini di Walter De Raffaele. Solo applausi invece per la Fortitudo, che però è reduce dalla clamorosa sconfitta casalinga contro Pesaro e rischia di mettere in salita il cammino del ritorno, perché tornare alla vittoria proprio a Venezia non sarà di certo un’impresa tra le più facili…



