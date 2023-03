DIRETTA VENEZIA JOVENTUT BADALONA/ Video streaming tv: la classifica avulsa

DIRETTA VENEZIA JOVENTUT BADALONA: LA CLASSIFICA AVULSA

Aspettando la diretta di Venezia Joventut Badalona facciamo una rapida considerazione sulla classifica nel gruppo A di Eurocup. La Reyer come detto può chiudere al secondo posto, ma per contro può scendere in graduatoria fino a non avere il fattore campo agli ottavi: al momento infatti Venezia è 9-7 e condivide questo record con Lietkabelis e Ulm, mentre a 8-8 c’è Bourg en Bresse (Brescia e Bursaspor con 7-9 hanno perso due volte contro Venezia e dunque non rappresentano una minaccia). Riguardo le sfide dirette, la Reyer è 1-1 contro Lietkabelis con differenza canestri pari a 0, ed è sempre 1-1 con il ratiopharm Ulm pur in un enorme vantaggio di differenza canestri (+19).

Alex Nuccetelli/"Ilary e Bastian? Mai viste queste dimostrazioni d'affetto con Totti"

Ha poi perso entrambe le volte contro Bourg en Bresse, e questo potrebbe essere un problema: insomma, Venezia potrebbe davvero scivolare in sesta posizione in classifica, ma basterebbe anche la quinta per non avere più il fattore campo a favore negli ottavi. L’anno scorso era stato determinante (ko contro Lietkabelis), ora vedremo perché questa Reyer potrebbe anche arrivare a vincere la Eurocup giocando sempre in trasferta. Lo scopriremo, intanto però sarà importante prendersi la vittoria contro la Joventut Badalona e rischiare così il meno possibile… (agg. di Claudio Franceschini)

GF Vip: Orietta Berti, duro attacco alla famiglia Fiordalisi/ "Falsità e cattiverie…"

DIRETTA VENEZIA JOVENTUT BADALONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Joventut Badalona sarà trasmessa su Sky Sport Arena: l’appuntamento dunque è riservato agli abbonati alla televisione satellitare (canale 204 del decoder) come per tutte le partite delle squadre italiane in Eurolega, e come sempre ci sarà la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale del torneo, euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

Amici 2023, Angelina raccomandata? É polemica/ La classifica della gara inediti

VENEZIA JOVENTUT BADALONA: OPERAZIONE SORPASSO!

Venezia Joventut Badalona è in diretta dal Taliercio di Mestre, alle ore 20:00 di mercoledì 22 marzo: la partita è valida per la 17^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2022-2023. Penultimo turno di regular season: la Reyer, dopo il roboante successo sul Bursaspor, può ancora inseguire il secondo posto che strapperebbe alla stessa Badalona. Avendo però due partite da recuperare agli spagnoli, dovrà essere perfetta: intanto vincere con almeno 4 punti di margine – all’andata ha perso di 3 – poi fare il colpo grosso sul parquet del Prometey capolista.

Anche così potrebbe non bastare: alla Joventut Badalona infatti basterebbe tenere un’eventuale sconfitta sotto i 3 punti o comunque battere il Lietkabelis (in casa) settimana prossima, in più gli spagnoli inseguono il primo posto nel girone e dunque le motivazioni certamente non mancano. Sarà difficile, intanto però la Reyer è comunque ampiamente agli ottavi e nella diretta di Venezia Joventut Badalona si testerà ulteriormente, noi intanto valutiamo alcuni dei temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA VENEZIA JOVENTUT BADALONA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Venezia Joventut Badalona possiamo aggiungere che domenica la Reyer è tornata a vincere anche in campionato, strappando due punti a Verona (in trasferta) al termine di una partita in cui ha dovuto spesso inseguire e che è finita all’overtime. Una vittoria firmata soprattutto Jordan Parks, Jayson Granger e Mitchell Watt: Venezia si è affidata ai veterani del suo roster per prendersi una vittoria importante per impedire che la quota playoff si allontanasse ulteriormente, è chiaro che gli orogranata abbiano tutte le intenzioni di centrare l’obiettivo.

In Eurocup invece Venezia era stata accreditata come una delle principali candidate al titolo: significherebbe andare in Eurolega e sarebbe un traguardo straordinario, la regular season ci ha detto che certamente la Reyer ha tutto per arrivare in fondo ma quando si inizierà a giocare ad eliminazione diretta bisognerà resettare ogni cosa. Lo sa molto bene la stessa Venezia, che l’anno scorso è stata eliminata agli ottavi; anche per questo dunque la Reyer spera di avere il fattore campo nel primo turno e se lo deve andare a prendere…











© RIPRODUZIONE RISERVATA