DIRETTA ARIS SALONICCO VENEZIA: TRASFERTA DA VINCERE!

Con la diretta Aris Salonicco Venezia siamo al Palais De Sports della città greca e la palla a due è prevista alle ore 19:00 di mercoledì 4 dicembre: si gioca per la 10^ giornata nel girone B di basket Eurocup 2024-2025, anche per la Reyer inizia la seconda metà di una fase che gli orogranata sperano si concluda con la qualificazione ai playoff sfuggita lo scorso anno. Le premesse non sono negative: lo è il bilancio di Venezia che ha chiuso l’andata con quattro vittorie e cinque sconfitte, ma settimana scorsa la squadra di Neven Spahija ha fatto un bel colpo andando a vincere sul parquet di Lietkabelis, soprattutto per come si era messo il match.

DIRETTA/ Varese Venezia (risultato finale 77-86): la Reyer è corsara! (basket A, oggi 1 dicembre 2024)

Infatti Venezia è stata di fatto sempre sotto in doppia cifra, ma nel quarto periodo ha saputo concretizzare la rimonta e con il canestro di Tyler Ennis ha forzato l’overtime; qui ha preso il largo e vinto una partita fondamentale per continuare a sperare, soprattutto ora con la possibilità di fare immediatamente il bis visto che l’Aris Salonicco è una delle squadre peggiori di questa Eurocup, con appena due vittorie in nove partite. Aspettando dunque che la diretta Aris Salonicco Venezia prenda il via, proviamo a fare qualche ulteriore considerazione sui temi principali che ci verranno presentati dal match.

Diretta/ Lietkabelis Venezia (risultato finale 93-100): Ennis erore, vittoria in overtime! (28 novembre 2024)

ARIS SALONICCO VENEZIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Aris Salonicco Venezia sarà disponibile sui canali della televisione satellitare, che anche nel corso di questa stagione fornisce le partite di Eurocup che riguardano le nostre squadre; saranno di conseguenza gli abbonati a poter seguire il match esterno della Reyer, e in assenza di un televisore potranno accedervi anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che è utilizzabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ARIS SALONICCO VENEZIA: REYER PER LA COSTANZA

La diretta Aris Salonicco Venezia, come abbiamo già detto, può portare in dote la seconda vittoria consecutiva per una Reyer che in questa Eurocup, ma è un tema che può riguardare anche il campionato, va a caccia della giusta costanza: siamo arrivati all’inizio di dicembre con una Venezia che ha sì vinto qualche partita importante ma in termini generali non è mai riuscita a decollare; lo dimostra questo girone B in cui la Reyer si è sempre fermata nel momento in cui avrebbe potuto dimostrare di aver fatto un salto di qualità, come già ricordato gli infortuni non hanno aiutato ma è anche vero che alla squadra è sempre mancata qualcosa.

DIRETTA/ Venezia Reggio Emilia (risultato finale 59-62): Unahotels d'un soffio! (17 novembre 2024)

Il calendario di Eurocup offre oggi una bella occasione, l’Aris Salonicco a oggi non giocherebbe i playoff e probabilmente è destinato a rimanere fuori dal lotto delle prime sei del girone, chiaramente si tratta di un avversario che va sempre onorato come tutti gli altri ma è anche giusto e realistico affermare che Venezia vada in Grecia con tanta fiducia e un pronostico che le è favorevole, una cosa che Spahija e i suoi ragazzi dovranno necessariamente sfruttare per fare un altro ben salto avanti verso i playoff. Il parquet del Palais De Sports ci darà tra poche ore il suo verdetto sulla diretta Aris Salonicco Venezia, sperando che sia un verdetto positivo per la Reyer.