Diretta Venezia Napoli/ Streaming video tv: bella occasione per la Reyer! (basket A1)

DIRETTA VENEZIA NAPOLI: LA REYER PER RIALZARE LA TESTA!

Venezia Napoli, partita diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Alessandro Perciavalle e Christian Borgo, si gioca alle ore 19:30 di domenica 6 novembre presso il Taliercio: è la 6^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, ed è un’occasione di riscatto per entrambe le squadre che hanno perso nell’ultimo turno. La Reyer in generale sta facendo bene, ma anche lei ha dovuto subire la dura legge di Tortona: sconfitta al PalaEnergica, adesso vuole rialzarsi ma nel frattempo ha già iniziato a farlo, perché in Eurocup è arrivato un convincente successo contro l’Olimpia Lubiana per migliorare la classifica.

La GeVi invece ha perso una grande occasione domenica scorsa: giocava in casa contro una Trieste ancora a zero punti, ma si è fatta rimontare e ha perso una partita utilissima per la salvezza, per di più appunto al PalaBarbuto, e dunque ora deve ritrovare le sue certezze. Vedremo quello che succederà tra poche ore nella diretta di Venezia Napoli; aspettando che si alzi la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che sono legati alla partita del Taliercio, un match nel quale la Reyer parte chiaramente favorita ma che potrebbe anche riservare sorprese…

DIRETTA VENEZIA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Napoli sarà trasmessa su Eurosport: appuntamento quindi in chiaro, ma anche sul decoder della televisione satellitare (per i clienti) al numero 210 del decoder. Sappiamo bene poi che da questa stagione l’alternativa è il portale Eleven Sport, che fornisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1: la visione sarà in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Napoli sembra scritta, ma è solo sulla carta: il parquet come detto potrebbe regalare un esito diverso, certamente il fatto che la Reyer abbia giocato anche mercoledì e sia già alla sua decima partita stagionale può influire sulle energie del roster di Walter De Raffaele, anche solo come gestione degli impegni. Venezia però sa fin troppo bene che questa è una partita da vincere per rimanere in alta classifica; il ko di Tortona è stato il secondo in campionato dopo la beffarda sconfitta sulla sirena contro Pesaro, dunque come detto gli orogranata stanno viaggiando secondo quelle che erano le attese di inizio stagione.

Napoli invece vuole punti per salvarsi, ma l’avvio di Serie A1 per la GeVi è stato tutt’altro che roseo: Maurizio Buscaglia è consapevole delle difficoltà che la sua squadra avrebbe incontrato ed è anche per questo motivo che la sconfitta casalinga contro Trieste pesa, perché alla fine della regular season questi 2 punti gettati alle ortiche potrebbero essere determinanti. La stagione è lunga e ci sarà modo di rimediare, a patto ovviamente che Napoli scenda in campo con la stessa intensità in ogni singola partita, senza doversi preoccupare di “controllare” il nome dell’avversaria e comportarsi di conseguenza.











