Diretta/ Venezia Paris (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca! (Eurocup, 11 ottobre 2023)

DIRETTA VENEZIA PARIS (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Venezia Paris ci farà compagnia tra pochi minuti: possiamo allora ricordare che nell’ultima edizione di Eurocup la squadra francese, che era esordiente e fino al 2021 era nella seconda divisione nazionale, aveva fatto molto bene. Inserita nel gruppo B, lo aveva chiuso con record positivo: 10 vittorie e 8 sconfitte, quinto posto e dunque un ottavo di finale da giocare in trasferta. Il Paris però aveva fatto il colpo grosso, vincendo in volata sul campo del Lietkabelis; la strada si era interrotta nel turno successivo quando Gran Canaria, che avrebbe poi vinto il titolo, aveva asfaltato i parigini con un incredibile 104-74.

Per il Paris la soddisfazione di aver timbrato il dato più alto per valutazione individuale: il 41 di Ismael Kamagate nel corso della sesta giornata, in una vittoria contro Amburgo. Per lui quel giorno 12 punti, 19 rimbalzi, 4 stoppate e 7 falli subiti; tra l’altro Kamagate è uno dei giocatori che sono arrivati nella nostra Serie A1 in estate, perché il centro del 2001 ha firmato con l’Olimpia Milano. Finora ha giocato poco, ma in 5 minuti di media mette insieme 5,0 punti per gara; vedremo se e quando Ettore Messina gli darà più fiducia. Adesso però noi dobbiamo stabilire cosa succederà sul parquet del Taliercio in questa partita di Eurocup: mettiamoci comodi, la palla a due di Venezia Paris sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA PARIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Paris sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: anche in questa stagione infatti le partite di Eurocup delle nostre squadre vengono fornite da Sky Sport, dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati che potranno seguire il match anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che su euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VENEZIA PARIS: GLI AVVERSARI

Presentando ancora la diretta di Venezia Paris, possiamo brevemente ricordare che Paris Basketball all’esordio in questa Eurocup ha strapazzato i Wolves Vilnius e il grande protagonista è stato TJ Shorts. Il venticinquenne playmaker, dallo scorso anno in possesso di cittadinanza macedone, ha segnato 20 punti tirando 8/13 dal campo, aggiungendo 9 assist e 3 recuperi; l’anno scorso Shorts è stato MVP di Bundesliga, Champions League e Final Four di Champions League, vincendo il trofeo FIBA con il Telekom Bonn e portando questa squadra alla vittoria del campionato tedesco. Tuomas Ilsalo è stato invece nominato coach dell’anno nello stesso torneo.

A tale proposito bisogna dire che, incredibilmente, quest’estate il Paris ha fatto spese soprattutto a Bonn, portando a roster lo stesso allenatore finlandese e Shorts ma anche Collin Malcolm, Tyson Ward, Leon Kratzer, Sebastian Herrera e Michael Kessens, dunque di fatto metà della squadra campione di Germania si è trasferita nella capitale francese portando con sé l’esperienza derivata appunto dalla vittoria della Champions League (competizione che se vogliamo possiamo considerare “minore” rispetto alla Eurocup, ma che è comunque formativa soprattutto se si riesce ad arrivare in fondo). Dunque, vedremo quello che succederà nel corso di questa partita… (agg. di Claudio Franceschini)

VENEZIA PARIS: PER RISCATTARSI!

Venezia Paris, che si gioca in diretta dal Taliercio alle ore 20:00 di mercoledì 11 ottobre, è valida per la seconda giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2023-2024. È una partita che la Reyer deve prendere con le molle: all’esordio tra l’altro Venezia ha perso in maniera inaspettata, sconfitta dai London Lions e dunque già in modalità rimonta con la consapevolezza che la formula di quest’anno, con meno qualificate alla fase successiva, potrebbe creare non pochi problemi e certamente regala meno margine di errore.

In Serie A1 Venezia ha invece iniziato bene, ma bisognerà scoprire come procederà con il doppio impegno: gli orogranata hanno anche rivoluzionato il roster agli ordini di Neven Spahija e dunque hanno qualche punto di domanda aperto per la stagione appena cominciata. Sarà interessante scoprire e valutare quello che succederà nella diretta di Venezia Paris; mentre aspettiamo che al Taliercio si giochi possiamo fare degli approfondimenti su altri temi che potrebbero emergere da questa interessante serata di Eurocup.

DIRETTA VENEZIA PARIS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Paris è certamente intrigante: in estate la Reyer ha cambiato pelle ma ha comunque confermato Spahija, un allenatore che l’anno scorso, quando è stato esonerato Walter De Raffaele, sembrava dovesse semplicemente traghettare la squadra alla nuova guida tecnica. Alla fine Spahija ha ottenuto la conferma e un contratto più lungo, nel tentativo di riaprire un ciclo che è ancora molto fresco da queste parti, e soprattutto andando a caccia della qualificazione in Eurolega che sicuramente completerebbe il percorso.

Il match di questa sera come detto è tutt’altro che scontato: Paris Basketball, un po’ come tutto il basket francese, è in grande crescita e lo si è visto settimana scorsa, quando la squadra ha rifilato 27 punti di scarto ai Wolves Vilnius. Certamente l’avversario era modesto, ma la prova di forza di Paris è stata evidente; in più potremmo aggiungere che anche Venezia non giocava certo contro una corazzata ma ha comunque perso, sia pure fuori casa. Adesso al Taliercio arriva il momento della verità: partire 0-2 in Eurocup sarebbe certamente un problema, vedremo cosa succederà tra poche ore in questa partita…











