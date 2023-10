Diretta/ Venezia Pisa (risultato 0-1) video streaming tv: Valoti dal dischetto!

DIRETTA VENEZIA PISA (RISULTATO 0-1): VALOTI DAL DISCHETTO

Allo stadio Pier Luigi Penzo, il Venezia ospita il Pisa in questa gara valida per l’undicesima giornata di Serie B, dove i nerazzurri vogliono mettersi alle spalle la clamorosa sconfitta casalinga contro il Lecco. Partono forte proprio i ragazzi di mister Aquilani, che al terzo minuto conquistano un calcio di rigore grazie all’uscita sconsiderata di Bertinato, anche ammonito.

Dal dischetto si presenta Valoti, che non sbaglia e fulmina il portiere. I veneti provano a reagire, ma le azioni sono confuse, poco architettate e non creano grossi grattacapi alla difesa avversaria. Al 24esimo Esteves approfitta di un errore da matita rossa di Candela, ma al volo da posizione ravvicinata la prende malissimo, facilitando l’intervento di Bertinato.

DIRETTA VENEZIA PISA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Venezia Pisa pone di fronte due formazioni che si trova rispettivamente al quarto e tredicesimo posto in classifica. Venezia che ha conquistato 18 punti in questo campionato all’interno di ben 10 match. I gol realizzati sono 14 mentre invece quelli subiti 9. I migliori marcatori della formazione della laguna sono due: con tre gol l’uno troviamo Pohjanpalo e Pierini, il primo a secco dalla sfida contro il Palermo del 26 di settembre; il secondo che non trova reti da agosto.

Gli ospiti si posizionano al tredicesimo posto in classifica con 12 punti collezionati in 10 sfide. I gol realizzati sono 9 mentre invece quelli subiti uno in più. Il Pisa risulta essere il quinto peggior attacco di questo campionato: peggio hanno fatto solamente Brescia, Spezia, Feralpisalò e Lecco. Il Pisa ha segnato 9 gol con altrettanti marcatori differenti. Ancora a secco di gol l’ex centravanti del Brescia Ernesto Torregrossa che nel decimo turno si è reso protagonista di un ottimo assist a Esteves. (Marco Genduso)

VENEZIA PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Venezia Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

VENEZIA PISA: TOSCANI PER RISALIRE LA CHINA

Venezia Pisa sarà in diretta dallo stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia, alle ore 16:15 di domenica 29 ottobre: si gioca per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Lagunari in cerca di riscatto dopo la sconfitta contro la Reggiana ma ancora in zona play-off, a cinque lunghezze dalla vetta. Situazione peggiore per i toscani che, a quota dodici punti, stazionano appena fuori dalla zona play-out.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA VENEZIA PISA

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Venezia Pisa. Tra i padroni di casa, infatti, mister Paolo Vanoli dovrà fare a meno dello squalificato Zampano, espulso nell’ultimo turno. Al posto del terzino ex Frosinone pronto Andersen. In casa Pisa, invece, il tecnico Alberto Aquilani si affiderà a Torregrossa unica punta supportata da Piccinini e Tramoni.

VENEZIA PISA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Venezia Pisa possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.10 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.25 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.65 volte l’importo investito con questo bookmaker.

