Video/ Reggiana Venezia (1-0) gol e highlights: Gondo piega i lagunari (22 ottobre 2023)

La Reggiana batte il Venezia di misura grazie ad una rete di Gondo ad inizio ripresa. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Andersen in mezzo da angolo, Altare colpisce di testa centrale. Gondo ci prova da posizione decentrata, Modolo lo chiude in angolo. Pierini per Zampano che calcia da ottima posizione, Bardi gli dice di no. Zampano per Lella in area che deve solo spingerla in rete ma la mette altissima! Pieragnolo con il braccio, rigore per il Venezia! Pohjanpalo sul dischetto, Bardi compie un miracolo e respinge! Termina la prima frazione di gara.

Gondo! La sblocca la Reggiana! Cigarini in mezzo da angolo, Gondo, da solo in area, trova il gol! Espulso Zampano per proteste! Il calciatore del Venezia ingenuo, dopo il fallo commesso eccesso di proteste e rosso! Busio calcia dal limite dell’area ma viene chiuso. Ingresso in area di Melegoni chiuso prima di calciare a rete. Venezia che attacca a pieno organico, manca pochissimo al termine. Termina la partita, vince la Reggiana.

Marcatori: Gondo (R) al 47′

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Szyminski, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo ( Pajac al 69′); Portanova, Cigarini (Da Riva al 90′), Crnigoj (Nardi al 69′); Girma (Melegoni al 80′), Antiste; Gondo (Varela Djamanca al 90′). A disposizione: Sposito, Satalino, Lanini, Shaibu, Fiamozzi, Libutti, Melegoni. Allenatore: Nesta.

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Modolo (Sverko al 71′), Zampano; Lella ( Olivieri al 77′), Busio, Andersen ( Tessmann al 71′), Ellertsson; Pierini (Johnsen al 71′), Pohjanpalo ( Gytkjaer al 78′). A disposizione: Grandi, Purg, Bjarkason, Tcherychev, Dembele, Ullmann, Busato. Allenatore: Vanoli.

Arbitro: Daniele Rutella di Enna.

