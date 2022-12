Diretta Venezia Prometey/ Streaming video tv: match da non sottovalutare (Eurocup)

DIRETTA VENEZIA PROMETEY: PARTITA DA VINCERE!

Venezia Prometey, che è in diretta dal Taliercio alle ore 20:00 di mercoledì 21 dicembre, è valida per la 9^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2022-2023. Una partita non scontata per la Reyer, che in questa competizione arriva dalla sconfitta sul campo della Joventut Badalona: seconda in classifica, Venezia marcia comunque spedita verso gli ottavi di finale ma vuole naturalmente prendersi la miglior posizione possibile per poi avere un incrocio sulla carta più abbordabile, e perdere questa sera potrebbe significare (lo sarebbe in questo momento) avere un’avversaria in più sulla strada.

Venezia ha avuto un periodo di calo che è coinciso con qualche sconfitta in Serie A1; in campionato il percorso degli orogranata è ripartito come dimostra anche il +14 centrato a Reggio Emilia, adesso ci si rituffa in una Eurocup che arriva questa sera al termine del girone di andata, dunque la diretta di Venezia Prometey metterà di fronte alla Reyer l’unica squadra non ancora incrociata nel gruppo A (ma che ha già giocato contro Brescia). Staremo a vedere come andranno le cose, nel frattempo valutiamo i possibili temi principali di questa serata al Taliercio.

DIRETTA VENEZIA PROMETEY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Prometey viene trasmessa, come al solito quando parliamo delle partite di Eurocup delle nostre squadre, sulla televisione satellitare: in questo caso l’appuntamento è su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) con la possibilità di seguire il match, sempre per gli abbonati, anche in diretta streaming video mediante l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo infine che, come noto, sul portale ufficiale euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA PROMETEY: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Venezia Prometey possiamo dire che, entrando nella 9^ giornata di Eurocup, la situazione nella classifica del gruppo A è ancora piuttosto intricata. Come detto la Reyer è seconda: davanti a sé ha solo il sorprendente Bourg en Bresse con una partita di vantaggio, mentre il record 5-3 è condiviso con la Joventut Badalona di cui sopra e il Bursapor, finalista della passata edizione. Sotto, arrivavano tre squadre e una di queste è proprio il Prometey, che quando è stato in Italia l’ultima volta ha subito una ripassata da Brescia, in trasferta ha vinto solo una delle quattro gare giocate.

Tuttavia si tratta di una realtà in crescita, che infatti è in piena corsa per un posto negli ottavi anche se, va detto, il girone francamente non è impossibile. Anche su questo deve giocare Venezia: ricordiamo che al via della Eurocup la Reyer era considerata come una delle favorite per il titolo (francamente, quest’anno il livello sembra essere sceso e lo diciamo senza legami dirette su Venezia) e sollevare il trofeo significherebbe andare a giocare la prossima Eurolega. Un obiettivo che quantomeno Venezia deve provare a centrare, poi come sempre sarà il parquet a parlare e nell’immediato staremo a vedere quello che ci racconterà il Taliercio tra poche ore.











