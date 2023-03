Diretta Venezia Reggio Emilia/ Streaming video tv: Spahija vs Sakota (basket A1)

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: LA UNAHOTELS CI CREDE!

Venezia Reggio Emilia, che viene diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Alessandro Perciavalle e Marco Catani, va in scena alle ore 18:00 di domenica 26 marzo presso il Taliercio di Mestre: si gioca per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Partita non scontatissima, perché la Unahotels è in ripresa: grazie al colpo di Trieste Reggio Emilia ha agganciato il treno delle squadre che hanno 14 punti in classifica, entrando in questo turno Dragan Sakota ha dunque ripreso Napoli, Verona e Scafati e adesso può forse giocarsela ad armi pari per la salvezza.

Venezia chiaramente rimane squadre superiore, anche perché può giocarsela sul proprio parquet; la Reyer continua a inseguire un posto nei playoff, domenica scorsa aveva bisogno di una risposta forte e la risposta è arrivata, sotto forma di una rimonta su Verona che ha portato alla vittoria all’overtime. Due punti di capitale importanza per la Reyer, che adesso spera di confermarsi nella diretta di Venezia Reggio Emilia; vedremo come andrà, intanto facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali della partita.

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Reggio Emilia non è una di quelle che per la 23^ giornata di Serie A1 saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Possiamo comunque ricordare che tutte le partite del nostro campionato di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: per accedere al servizio è possibile sottoscrivere un abbonamento ma si può anche decidere di acquistare l’evento on demand, ricordando che sarà una visione in diretta streaming video e che il pacchetto fa parte anche di DAZN. Sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale così come la classifica e il calendario del massimo campionato di basket.

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Reggio Emilia ci presenta anche una sfida tra due squadre che nel corso di questa stagione hanno già cambiato allenatore: nella Unahotels quasi inevitabile il cambio tra Max Menetti, che era tornato a qualche anno dal grande ciclo della EuroChallenge, la Supercoppa e le due finali scudetto, e Dragan Sakota che ha portato in dote esperienza e comunque una ventata di novità, anche se i risultati non sono arrivati nell’immediato adesso sembra appunto che Reggio Emilia possa iniziare a correre, magari non in maniera troppo sostenuta ma comunque sufficiente a garantirsi la salvezza.

A Venezia invece è incredibilmente terminata l’era di Walter De Raffaele: due scudetti e una Coppa Italia nella bacheca della Reyer durante il lungo periodo di un coach che ha saputo portare la squadra veneta allo status di corazzata del nostro basket, rendendola competitiva anche in Eurocup. L’esonero chiaramente ha fatto discutere; Neven Spahija, il sostituto di De Raffaele, a dire il vero non ha avuto una straordinaria rinascita e anzi Venezia è uscita dalle prime otto in classifica, ora deve provare a rientrare ma nel frattempo rivali come Brindisi e Sassari hanno fatto il salto di qualità, dunque arrivare a giocare i playoff sarà tutt’altro che semplice…











