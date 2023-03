Diretta Trieste Reggio Emilia/ Streaming video tv: delicata per salvarsi (basket A1)

DIRETTA TRIESTE REGGIO EMILIA: INCROCIO DELICATO!

Trieste Reggio Emilia, che sarà in diretta dall’Allianz Dome alle ore 20:00 di sabato 18 marzo, si gioca per la 22^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Incrocio delicatissimo: Trieste in questo momento è a metà strada tra la possibilità di giocare i playoff e la retrocessione, domenica scorsa ha perso una bella occasione perdendo di 26 punti a Brescia, contro una squadra che arrivava da sette sconfitte, e dunque non ha saputo migliorare una situazione che rimane critica, anche perché da sotto le avversarie si muovono e fanno paura.

Virtualmente proprio Reggio Emilia ha fatto un favore all’Allianz, battendo nettamente Napoli; vero è anche che la stessa Unahotels, che rimane ultima in classifica, ha fatto un passo in più e chiaramente, espugnando l’Allianz Dome, rappresenterebbe un’ulteriore rivale per i giuliani. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Trieste Reggio Emilia, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare le nostre rapide considerazioni sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata.

DIRETTA TRIESTE REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Reggio Emilia non sarà una di quelle che vengono trasmesse sulla nostra televisione per la 22^ giornata di campionato. Sappiamo in ogni modo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono garantite dal portale Eleven Sports, che da qualche tempo fa parte del pacchetto DAZN: in questo caso allora si tratterà di una visione in diretta streaming video, con la possibilità di abbonarsi al servizio o acquistare l’evento on demand. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore ma anche la classifica, le statistiche di rendimento e il calendario del campionato di basket.

DIRETTA TRIESTE REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trieste Reggio Emilia ci porta in dote una partita molto delicata, che entrambe le squadre devono per forza provare a vincere. Sicuramente la Unahotels, che come detto è ancora ultima ma ha centrato un bel colpo nell’ultima giornata, riuscendo a vincere contro una diretta rivale per la salvezza e dunque avvicinando la possibilità di rimanere in Serie A1, che ora dista solo due punti. Naturalmente Reggio Emilia dovrà essere brava a mantenere una sorta di continuità, anche se già vincere le sfide dirette sarebbe un punto di partenza ottimale.

Ancora ingarbugliata la situazione di Trieste, che come detto può attentare ai playoff ma allo stesso tempo deve stare attenta a non calare ancora di più: è uno scenario che riguarda altre squadre in una Serie A1 la cui classifica è decisamente corta, vincendo oggi l’Allianz potrebbe avvicinare ulteriormente le prime otto della classifica ma chiaramente non dovrà sottovalutare un’avversaria che per possibilità del roster varrebbe la salvezza, e potrebbe sempre girare due viti per avere tutto un altro rendimento rispetto a oggi.











