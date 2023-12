Diretta/ Venezia Sudtirol video streaming tv: lagunari in vantaggio in passato (Serie B, 16 dicembre 2023)

DIRETTA VENEZIA SUDTIROL: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Venezia Sudtirol presenta due squadre che all’interno del proprio passato si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 12 scontri. L’ago della bilancia pende dalle parti del Venezia con sei successi su 12, quindi il 50%. Dall’altra parte del campo scende la formazione altoatesina che ha ottenuto ben quattro vittorie nei confronti dei lagunari. Le restanti due partite sono terminate con il risultato di pareggio.

Video/ Cremonese Venezia (1-0) gol e highlights: big match ai grigiorossi! (Serie B, 9 dicembre 2023)

Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 9 Febbraio del 2014 con successo annesso del Venezia grazie alla doppietta firmata al primo tempo da Riccardo Bocalon. Kirilov e Margiotta per chiudere la partita. Un’altra partita da segnalare è sicuramente il successo in trasferta del Venezia con il risultato di 0-4. Soltanto nel 2022 le due formazioni si sono affrontate nel campionato cadetto. Al gol iniziale firmato dai biancorossi con Odogwu, arriva la risposta dei lagunari con Cuisance e l’autogol di Curto. (Marco Genduso)

Video/ Bari Sudtirol (2-1) gol e highlights: Di Cesare risolve la sfida! (Serie B, 9 dicembre 2023)

VENEZIA SUDTIROL, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Venezia Sudtirol sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi. La diretta streaming Venezia Sudtirol sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

CAMBIO DI ALLENATORE PER GLI OSPITI

La diretta Venezia Sudtirol, in programma sabato 16 dicembre alle ore 14:00, racconta della 17esima giornata di Serie B. Situazioni di classifica opposte tra le due squadre anche se entrambe hanno voglia di riscatto. I lagunari, infatti, vogliono tornare a vincere dopo la sconfitta beffarda contro la Cremonese per tentare un nuovo assalto alla vetta, oggi occupata dal Parma. I biancorossi, invece, dopo le due sconfitte contro Bari e Como hanno optato per l’esonero di mister Bisoli, ciò significa che la settimana è stata abbastanza turbolenta.

Diretta/ Cremonese Venezia (risultato finale 1-0): decide Ravanelli! (Serie B, 9 dicembre 2023)

VENEZIA SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Venezia Sudtirol vedranno la squadra di casa scendere in campo con il 4-3-3 e una linea difensiva formata da Candela, Altare, Modulo e Zampano. In avanti tridente con Pierini, Gytkjaer e Johnsen. Gli ospiti, invece, proseguiranno con il 4-4-2 ma il neo mister Federico Valente non avrà il difensore Cuomo, squalificato dopo il match contro il Bari.

VENEZIA SUDTIROL, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Venezia Sudtirol danno per favorita la squadra lagunare a 1.60. Secondo Snai, la X del pareggio a 3.75 mentre la vittoria dei biancorossi ospiti è proposta a 5.65 volte la posta in palio. Quote in equilibrio per quanto riguarda l’Over 2.5, a 1.88 e l’Under 2.5 a 1.95.

© RIPRODUZIONE RISERVATA