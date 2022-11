Diretta Venezia Trento/ Streaming video tv: alla ricerca del riscatto! (basket A1)

DIRETTA VENEZIA TRENTO: SFIDA DA PLAYOFF!

Venezia Trento sarà diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Edoardo Gonella e Daniele Valleriani: alle ore 20:00 di sabato 26 novembre questa partita apre il programma della 8^ giornata di basket Serie A1 2022-2023. È un match che possiamo considerare da playoff; la classifica è ancora corta ma questo ci sta dicendo, anche se le due squadre sono reduci da sconfitte. La Reyer infatti è caduta sul parquet di Varese, rimanendo nel gruppetto a 8 punti che comunque a oggi si qualificherebbe per la post season e, ovviamente, per la Final Eight di Coppa Italia, con 4 vittorie e 3 sconfitte a bilancio.

Per Trento invece è arrivato il ko interno contro la Virtus Bologna: sconfitta che ci può stare, la Dolomiti Energia ha gli stessi punti di Venezia e dunque la squadra che vincerà questa sera si potrà staccare provando a tenere il passo delle prime. Entrambe poi hanno giocato in Eurocup in settimana – con risultati alterni – quindi sarà importante anche capire quali siano le energie spendibili; aspettiamo che la diretta di Venezia Trento prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa interessante partita del Taliercio.

VENEZIA TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Trento non sarà una di quelle che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, non essendo stata scelta per la 8^ giornata di Serie A1. Sappiamo però che da questa stagione tutte le gare del massimo campionato di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Venezia Trento dobbiamo appunto riportare che le due squadre hanno giocato in Eurocup, a un giorno di distanza: martedì è stato il turno della Reyer che ha battuto il Lietkabelis, grazie a una bella rimonta che ha fatto proseguire i veneti in un cammino che potrebbe anche portare al titolo (Venezia è una delle principali candidate alla vittoria della Eurocup, questo almeno si diceva a bocce ferme). Per quanto riguarda Trento, il percorso orribile in campo internazionale è proseguito con la sconfitta di Ankara.

Anche il Turk Telekom ha battuto la Dolomiti Energia, che dunque si trova a 0-5 come record e non vince da una vita, considerato anche quanto era accaduto lo scorso anno. Le cose però vanno molto diversamente in Serie A1, perché in ambito nazionale Trento sa il fatto suo e si sta presentando come una squadra capace di tornare a giocare quei playoff che aveva mancato nell’ultima stagione. La diretta di Venezia Trento sarà dunque una partita molto interessante, segnata dalla voglia di riscatto da parte di entrambe. Vedremo come andrà a finire al Taliercio, e chi porterà a casa i punti in palio…

