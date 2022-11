Diretta Trento Virtus Bologna/ Streaming video tv: ecco la capolista! (basket A1)

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA: AQUILA IN VOLO!

Trento Virtus Bologna è in diretta dalla BLM Group Arena e si gioca alle ore 17:00 di domenica 20 novembre: valida per la 7^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, mette a confronto la capolista del torneo, ancora imbattuta, e una squadra che sta invece riprendendo quota e lo ha dimostrato andando a vincere a Verona: Trento infatti ha 8 punti in classifica e occupa il quarto posto, facendo parte di un gruppetto di realtà che in questo momento stanno provando ad allungare sulla concorrenza per fare un passo già importante (anche se siamo all’inizio) verso l’obiettivo della qualificazione ai playoff.

DIRETTA/ Virtus Bologna Valencia (risultato 66-40) streaming: dilaga la Virtus

Poco da dire invece sulla Virtus Bologna, che come detto ha sempre vinto: ancora una volta la Segafredo, come già nelle stagioni precedenti, sta mostrando la sua superiorità e, battendo anche Reggio Emilia in casa, è rimasta da sola in testa alla classifica con una partita di vantaggio su Milano e Tortona, con il chiaro proposito di vincere la regular season. Non ci resta che aspettare quello che succederà nella diretta di Trento Virtus Bologna; mentre aspettiamo possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa bella serata di basket alla BLM Group Arena.

Diretta/ Milano Virtus Bologna (risultato finale 59-64): vittoria fondamentale!

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Virtus Bologna non sarà fornita sui canali della nostra televisione, non facendo parte del pacchetto dei match mandati in onda per questa 7^ giornata di campionato. Ricordiamo però che da questa stagione esiste un’alternativa, che riguarda il servizio di diretta streaming video: i diritti per trasmettere le partite di Serie A1 sono stati acquisiti dal portale Eleven Sports, e dunque potrete abbonarvi stagionalmente alla piattaforma oppure acquistare il singolo evento on demand. Infine, sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Virtus Bologna Reggio Emilia (risultato finale 79-65): Mickey MVP!

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Trento Virtus Bologna possiamo ricordare che per la Segafredo ci sarà anche il tema dei nazionali: avendo anticipato la partita di Eurolega contro Milano (vinta al Mediolanum Forum), i giocatori delle V nere hanno raggiunto Gianmarco Pozzecco per giocare le due partite che ci hanno portato ai Mondiali (con due turni di anticipo), in Georgia peraltro Nico Mannion e Alessandro Pajola sono stati protagonisti in negativo ma comunque gli azzurri hanno centrato l’obiettivo. A Tbilisi ha giocato anche Tornike Shengelia: nel lungo periodo sarà un recupero fondamentale per Sergio Scariolo, nonostante il suo roster sia comunque profondissimo.

Trento sta mantenendo il suo classico rendimento alternato: in campionato sta facendo bene e per il momento si mantiene in zona playoff con quattro vittorie e due sconfitte, mentre in Eurocup ha sempre perso ed è già in fondo alla classifica del girone, con il rischio concreto di ripetere il pessimo cammino dello scorso anno. Al momento Lele Molin si concentra sulla Serie A1, perché aver mancato i playoff nell’ultima stagione, interrompendo una striscia che era attiva dalla promozione, è stato un duro colpo e dunque per questa annata la Dolomiti Energia vuole tornare alla post season, magari passando anche attraverso le Final Eight di Coppa Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA