DIRETTA VENEZIA UTRECHT STREAMING: NUOVO TEST LAGUNARE

La preparazione estiva dei Lagunari giunge al sesto test in amichevole: la diretta Venezia Utrecht è forse la più impegnativa delle sfide di questo pre-campionato e per Eusebio Di Francesco sarà occasione ghiotta per consolidare ulteriormente l’assetto in vista della prossima ripresa della Serie A.

La diretta Venezia Utrecht è prevista per oggi – giovedì 1 agosto 2024 – in Olanda e i Lagunari arrivano alla sfida con grande motivazione per dare seguito ai buoni risultati inanellati in questa fase di pre-campionato. Nei 5 precedenti incontri i Lagunari hanno portato a casa ben 3 vittorie, solo una sconfitta e 1 pareggio; imput positivi per Eusebio Di Francesco che starà già pensando al primo impegno ufficiale della stagione. Il prossimo 11 agosto è infatti prevista la sfida contro il Brescia valida per il primo turno di Coppa Italia 2024-2025.

VENEZIA UTRECHT STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Venezia Utrecht – amichevole, oggi 1 agosto 2024 – non sarà disponibile in tv e non sono previsti servizi streaming per il racconto del match. Per chi volesse seguire minuto per minuto la sfida, al netto di tutti i suoi momenti salienti, potrà seguire qui il commento live della diretta Venezia Utrecht data la mancanza della messa in onda in tv e diretta streaming.

DIRETTA VENEZIA UTRECHT STREAMING: LE PROBABILI FORMAZIONI

Uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Venezia Utrecht – amichevole, oggi 1 agosto 2024 – è doveroso al fine di iniziare a sbirciare le scelte tecniche e tattiche che potrebbero accompagnare mister Eusebio Di Francesco sulla panchina dei Lagunari al ritorno in Serie A. Al fischio d’inizio si dovrebbe partire con il 3-4-2-1: Joronen confermato tra i pali con il trittico difensivo che dovrebbe essere composto da Idzes, Svoboda e Sverko. Candela sfreccia a sinistra mentre sul binario opposto confermato Bjarkason. Comandano la mediana Andersen e Lella mentre la trequarti dovrebbe essere di competenza di Ellertsson e Pierini. Unica punta l’immancabile Pohjanpalo reduce da una stagione scoppiettante in Serie B.

La diretta Venezia Utrecht sarà funzionale anche per gli Olandesi che si presentano con un compatto 4-3-3. Mister Jans schiera Barkas tra i pali con la difesa così disposta da sinistra a destra: Horemans, Didden, Viergever e El Karouani. Centrocampo a tre di qualità e dinamismo con Bozdogan, Toornstra e Zidane Iqbal. Sugli esterni offensivi viaggiano Booth e Ohio, in supporto della punta centrale Blake.