Diretta Venezia Vicenza/ Streaming video Dazn: bel derby veneto (Serie B)

DIRETTA VENEZIA VICENZA: DERBY VENETO!

Venezia Vicenza, in diretta dallo stadio Pier Luigi Penzo, è il derby veneto che è stato collocato già alla prima giornata del nuovo campionato di Serie B 2020-2021, partita che avrà il suo fischio d’inizio alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, sabato 26 settembre. La diretta di Venezia Vicenza ci promette dunque tanti temi d’interesse, perché il sapore speciale di un derby si affianca a quello del debutto in un nuovo campionato, per di più in condizioni particolari come quelle dovute alla pandemia di Coronavirus, che ha avuto e sta ancora avendo strascichi pesanti anche sul mondo dello sport. Gli ospiti di mister Domenico Di Carlo sono una delle squadre promosse dalla Serie C, tra l’altro per il Vicenza la sosta è stata lunghissima perché è stato promosso d’ufficio in quanto primo del girone B al momento dell’interruzione per Coronavirus e di conseguenza i veneti non giocano una partita di campionato da circa sette mesi. Il Venezia ora affidato a Paolo Zanetti riparte invece dall’undicesimo posto nella classifica finale della scorsa Serie B: una stagione dunque dignitosa per i lagunari, che cercheranno di fare qualcosa in più, possibilmente cominciando con il piede giusto già da questo primo impegno nel derby con il Vicenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE VENEZIA VICENZA

Secondo una modalità ormai consolidata, Venezia Vicenza sarà visibile in diretta streaming video oggi pomeriggio su DAZN, la piattaforma digitale riservata agli abbonati che pure in questa stagione detiene i diritti in esclusiva per l’intero campionato di Serie B 2020-2021, cui si aggiungono le immagini in chiaro della diretta tv Rai solamente per una partita ad ogni turno.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA VICENZA

Scopriamo anche le probabili formazioni di Venezia Vicenza, anche se alcune variabili ne rendono difficile l’analisi: ad esempio il calciomercato è ancora aperto, inoltre si tratta del primo impegno ufficiale della nuova stagione, nemmeno preceduto dalla Coppa Italia come di solito succedeva per le compagini di Serie B. Tutto questo considerato, ecco che il Venezia di Paolo Zanetti potrebbe comunque proporci un 4-3-1-2 con Lezzerini in porta; davanti a lui difesa a quattro formata da Ceccaroni, Modolo, Svoboda e Felicioli; a centrocampo i titolari potrebbero essere Fiordilino, Taugourdeau e Maleh, con Johnsen invece trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Bocalon e Aramu. Il Vicenza di Domenico Di Carlo potrebbe rispondere con un ordinato 4-4-2: Grandi in porta; Bruscagin, Cappelletti, Padella e Beruatto come difensori titolari; in mezzo al campo da destra a sinistra Dalmonte, Vandeputte, Rigoni e Giacomelli, infine il tandem d’attacco formato dai possibili titolari Meggiorini e Nalini.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Venezia Vicenza, possiamo osservare che secondo le quote dell’agenzia Snai i padroni di casa partono favoriti in questo derby veneto. Il successo del Venezia è infatti quotato a 2,15 (segno 1), mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,70 volte la posta in palio per il segno 2, in caso di colpaccio del Vicenza.



