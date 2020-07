Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score delle sfide della 38^ giornata

Siamo in campo con una nuova giornata, anzi l’ultima del campionato cadetto: oggi venerdì 31 luglio sarà serata interamente dedicata ai risultati della Serie B per il 38^ turno, l’ultimo della stagione regolare e siamo ovviamente impazienti di scoprire quali saranno gli incroci e sopratutto i verdetti che arriveranno dal campo. Di fatto questi saranno gli ultimi tre punti messi in palio per disegnare la classifica: dopo questa sera scopriremo chi andrà direttamente in Serie A (anche se già conosciamo da tempo i loro nomi), chi invece si giocherà la promozione tramite play off, chi saluterà la cadetteria per la Serie C e chi invece dovrà lottare ancora in campo per la propria salvezza. L’attesa dunque è grande e conta ora andare subito a ricordare quali saranno i match che ci faranno compagnia oggi, nella 38^ e ultima giornata di campionato, segnalando ovviamente che sarà rispettata la contemporaneità degli incontri e dunque tutte le partite avranno inizio alle ore 21.00. Si comincerà dunque a quell’ora al Del Duca con il big match tra Ascoli e Benevento, e alla stessa ora assisteremo anche a Chievo-Pescara, Cosenza-Juve Stabia e Cremonese-Pordenone. Sempre alle ore 21.00 sarà la volta di Entella-Cittadella, come di Frosinone-Pisa, Salernitana-Spezia e del derby toscano Livorno-Empoli: pure si accenderanno Venezia-Perugia e la sfida Trapani-Crotone, con i siciliani a caccia dell’impresa dopo anche l’ottimo successo appena rimediato sul Perugia.

RISULTATI SERIE B: IL CONTESTO

Come abbiamo detto prima, stasera è serata dedicata ai risultati della Serie B e dunque anche degli ultimi verdetti di questa tormentata stagione regolare, che dopo varie peripezie, stop per l’emergenza sanitaria e il costante pericolo che non si potesse concludere, giunge a felice conclusione. Diamo dunque subito un occhio, alla vigilia del fischio d’inizio dei match della 38^ giornata alla classifica del campionato cadetto, per fissare i temi principali di questa serata, tra promozioni, play o e play out. Aprendo anzi subito il capitolo promozione, possiamo dire che ormai le prime due squadre in graduatoria e dunque Benevento e Crotone da tempo si sono assicurate di approdare in Serie A nella prossima stagione. Alle loro spalle è invece lotta aperta per prendere posto nel tabellone dei play off, dove al momento stazionerebbero Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo, Pisa e Frosinone: pure hanno oggi un’ottima chance di ribaltare le carte in tavola Salernitana e Empoli, che vantano solo uno o due punta da recuperare sui ciociari, fermi alla ottava posizione della classifica. E’ ancor ampia anche la lotta per evitare i play out retrocessione: alla vigilia della 38^ giornata di Serie B infatti si trovano nei guai Pescara e Cosenza, ma a questo punto della classifica le cose si fanno complicate. I distacchi dei due club verso l’alto sono minimi, come pure il vantaggio di delfini e Bruzi sui due club che invece ad oggi sarebbero per la retrocessione diretta, come Juve Stabia e Trapani. E’ capitolo diverso invece per il Livorno fanalino di coda: i toscani, freschi dell’ennesimo KO (l’ultima volta contro il Pescara) sono certi del loro destino in Serie C, considerati gli appena 21 punti messi da parte.

RISULTATI SERIE B

Ore 21:00 Ascoli-Benevento

Ore 21:00 Chievo-Pescara

Ore 21:00 Cosenza-Juve Stabia

Ore 21:00 Cremonese-Pordenone

Ore 21:00 Entella-Cittadella

Ore 21:00 Frosinone-Pisa

Ore 21:00 Livorno-Empoli

Ore 21:00 Salernitana-Spezia

Ore 21:00 Trapani-Crotone

Ore 21:00 Venezia-Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 83

Crotone 68

Spezia 58

Pordenone 57

Cittadella 55

Frosinone, Chievo, Pisa 53

Salernitana 52

Empoli 51

Entella, Cremonese 48

Venezia 47

Ascoli 46

Perugia 45

Pescara 45

Cosenza 43

Juve Stabia 41

Trapani (-2) 41

Livorno 21



© RIPRODUZIONE RISERVATA