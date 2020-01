Diretta Venezia Virtus Bologna/ Streaming video tv: il grande anticipo (basket A)

Venezia Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denny Borgioni e Guido Federico Di Francesco, sarà il piatto forte della ventesima giornata della Serie A di basket. L’appuntamento con Venezia Virtus Bologna è fissato per le ore 20.30 di questa sera, sabato 25 gennaio 2020, presso il Palasport Taliercio del capoluogo veneto. Sfida di grande fascino fra due delle big della nostra pallacanestro, anche se il rendimento avuto finora da Venezia e Virtus Bologna in stagione è stato piuttosto diverso. Vola la Virtus, al primo posto con 32 punti e reduce da un perentorio +30 nella partita contro Pistoia di settimana scorsa; nell’ultimo turno ha vinto anche Venezia – curiosamente contro la Fortitudo ad aprire un doppio confronto con Bologna – ma la classifica della Reyer è decisamente meno esaltante e con 20 punti i campioni d’Italia in carica devono pensare anzitutto a conquistare un posto nei playoff.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Virtus Bologna sarà trasmessa da Eurosport 2, il canale tematico che trovate al numero 211 del decoder Sky e anche su DAZN; in alternativa la partita di Serie A è disponibile sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi clienti la possibilità di seguire tutte le gare del campionato di basket in diretta streaming video e dunque tramite l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Ricordiamo poi che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

Sono davvero tanti gli spunti che ci offrirà la diretta di Venezia Virtus Bologna. Intanto possiamo annotare che la sfida si riproporrà anche nei quarti di Coppa Italia: l’abbinamento non è stato dei più fortunati per la Virtus, che da capolista a fine girone d’andata avrebbe preferito un’ottava più “agevole”, d’altro canto il fatto che Venezia a metà campionato abbia raggiunto (per di più con grande fatica) solo l’ottavo posto dimostra i problemi vissuti negli scorsi mesi dalla squadra di Walter De Raffaele. Adesso tuttavia la Reyer sembra avere ingranato la giusta marcia: tre vittorie consecutive in Serie A, un buon rendimento anche nelle Top 16 di Eurocup e di conseguenza la sfida con la capolista Virtus Bologna si annuncia molto stuzzicante già questa sera e poi addirittura stellare in Coppa, con il brivido dell’eliminazione diretta che naturalmente aggiungerà ulteriore fascino. Già oggi comunque vincere sarebbe molto importante per entrambe le squadre…



© RIPRODUZIONE RISERVATA