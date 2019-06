Diretta Venezuela Argentina/ Streaming video DAZN: c’è la Seleccion (Copa America)

Venezuela Argentina, partita diretta dal colombiano Wilmar Roldan Pérez, rappresenta il secondo quarto di finale della Copa America 2019: le due nazionali giocano alle ore 21:00 italiane di venerdì 28 giugno, presso il celeberrimo Maracana di Rio de Janeiro. Naturalmente la Seleccion è favorita, ma deve aumentare i giri del motore: la pressione su una nazionale fortissima ma che non ha saputo vincere nulla – almeno dal 1993 a oggi – è enorme e si è visto nel primo turno, perché solo una vittoria contro il Qatar ha consentito all’Albiceleste di prendersi il secondo posto nel girone e proseguire l’avventura. Eventualmente bisognerà riscattare le due finali perse consecutivamente contro il Cile, ma sarà un discorso da affrontare più avanti; intanto bisogna provare a battere un Venezuela che nel suo girone ha fermato il Brasile sullo 0-0, e che poi si è qualificato grazie alla vittoria contro la Bolivia. Imbattuta, la Vinotinto ci crede e ha buone ragioni per avanzare la sua candidatura verso la semifinale; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Venezuela Argentina, aspettando la quale possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due Commissari Tecnici in materia di probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZUELA ARGENTINA

Rafael Dudamel dovrebbe affrontare Venezuela Argentina con il 4-2-1-3: Anor di fatto si stacca dal centrocampo per creare supporto a Rondon, prima punta con Savarino e Machis che invece agiranno da laterali nel tridente. Il centrocampo pertanto sarà formato da due giocatori, vale a dire capitan Rincon e Junior Moreno; alle loro spalle Chancellor e Mago rappresentano i centrali difensivi a protezione del portiere Farinez, con Ronald Hernandez e Rosales che dovrebbero agire sulle corsie. Sarà invece albero di Natale per Lionel Scaloni: davanti al portiere Armani giocano Otamendi e Foyth, mentre Saravia e Tagliafico agiranno come esterni anche se Acuna proverà a prendersi un posto da terzino adattato. Leandro Paredes comanda le operazioni in mediana, De Paul e Lo Celso dovrebbero avere la conferma da mezzali mentre davanti si gioca il posto Di Maria, che dovrà eventualmente strapparlo a Lautaro Martinez. Il quale entra in ballottaggio anche con Aguero per fare la prima punta; naturalmente Messi sarà l’altro trequartista partendo leggermente a destra, come già nel Barcellona.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Venezuela Argentina ecco le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai, e che indicano nella Seleccion la chiara favorita: vale infatti 1,55 volte la somma messa sul piatto il segno 2 che regola la sua vittoria, mentre già per il pareggio (segno X) arriviamo ad un valore che corrisponde a 3,80 volte quanto investito. Per il successo della Vinotinto, identificato dal segno 2, il vostro guadagno sarebbe pari a 6,50 volte quello che avrete deciso di puntare con questo bookmaker.



