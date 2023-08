DIRETTA VERONA ASCOLI/ Video streaming tv: Hellas avanti nei precedenti (Coppa Italia, 12 agosto 2023)

DIRETTA VERONA ASCOLI: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Verona Ascoli, possiamo curiosare nella ricca storia di questa partita, oggi valida per la Coppa Italia ma che di recente abbiamo trovato in diverse occasioni nel campionato di Serie B. Per la precisione, i dieci precedenti più recenti sono stati disputati tutti fra domenica 10 ottobre 2004 e sabato 16 marzo 2019 e sono tutti relativi al campionato cadetto. I numeri sono sicuramente favorevoli al Verona, che ha raccolto ben cinque vittorie (compreso un clamoroso 0-5 esterno sabato 27 aprile 2013) più tre pareggi, lasciando quindi all’Ascoli solamente due successi.

Tuttavia, dobbiamo anche osservare che l’ultima vittoria dell’Hellas risale a un netto 1-4 esterno sabato 15 ottobre 2016: da allora sono state giocate altre tre partite, che sono terminate con due pareggi a Verona e con una vittoria casalinga dei bianconeri marchigiani, che si imposero per 1-0 nella partita disputata martedì 30 ottobre 2018 in turno infrasettimanale, naturalmente ad Ascoli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERONA ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Ascoli sarà trasmessa su Canale 20, come Mediaset che garantirà la trasmissione di tutti i match di Coppa Italia. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Verona Ascoli in diretta sabato 12 agosto 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona sarà una sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia. Il Verona guidato da Marco Baroni fa il suo debutto nella Coppa Italia affrontando l’Ascoli allenato da William Viali nei trentaduesimi di finale. La squadra che uscirà vittoriosa da questa sfida si troverà di fronte la vincitrice tra Bologna e Cesena nei sedicesimi. La fase di preparazione estiva del Verona si è conclusa con una sconfitta per 3-2 contro l’Heidenheim. Prima di questo risultato, c’è stato un ko per 3-1 contro il Bastia e delle vittorie contro Primiero, Top 22 Dilettanti Verona e Virtus Verona.

Dall’altra parte, dopo aver affrontato l’Atletico Ascoli e il Tolentino nei test estivi, l’Ascoli di Viali ha subito una sconfitta per 2-1 contro la Recanatese, una formazione che milita nel Girone B di Serie C. Nell’arco del tempo, si sono svolti 24 precedenti ufficiali al Bentegodi tra queste due squadre: 10 in Serie A, 11 in Serie B e 3 in Coppa Italia. Ne sono risultate 16 vittorie per i veneti, con 4 pareggi e 4 successi dei marchigiani. L’ultima sfida tra queste compagini risale al 16 marzo 2019, durante la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. In quella occasione, i bianconeri di Vivarini ottennero un pareggio per 1-1 contro i gialloblù di Grosso: Rosseti portò in vantaggio i bianconeri, mentre Pazzini pareggiò per i gialloblù.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Verona Ascoli, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Marco Baroni schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Ceccherini, Hien, Amione; Terracciano, Hongla, Dawidowicz, Doig; Ngonge, Mboula; Djuric. Risponderà l’Ascoli allenato da Roberto Breda con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Barosi; Adjapong, Botteghin, Simic, Haveri; Caligara, Buchel, Masini; Dionisi, Mendes; Forte.

VERONA ASCOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.

