Diretta Verona Atalanta/ Streaming video tv: lunch-match gustoso (Serie A)

Verona Atalanta, in diretta dallo stadio Marcantonio Bentegodi della città veneta alle ore 12.30 di oggi, domenica 21 marzo 2021, sarà l’affascinante lunch-match che aprirà il programma domenicale per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Presentando la diretta di Verona Atalanta è inevitabile ricordare il confronto tra l’allievo Ivan Juric e il maestro Gian Piero Gasperini: a volte queste definizioni suonano retoriche, ma in questo caso è pura verità, dal momento che i due hanno lavorato insieme a lungo e che il Verona senza dubbio è una delle squadre che più si avvicina al modello Atalanta, come gli stessi nerazzurri hanno appreso nella partita d’andata, vinta dall’Hellas a Bergamo. Settimana scorsa invece la Dea ha vinto contro lo Spezia mentre il Verona ha dovuto cedere al termine di una partita spettacolare contro il Sassuolo: la posta in palio è importante soprattutto per l’Atalanta che insegue un posto fra le prime quattro per qualificarsi ancora una volta in Champions League, ma al Bentegodi non sarà facile far risultato, per di più pochi giorni dopo la trasferta a Madrid. Una cosa è certa: Verona Atalanta sarà una partita da non perdere…

DIRETTA VERONA ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Atalanta sarà garantita sul canale Dazn 1 (numero 209) per gli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure in diretta streaming video ma in questo caso per gli abbonati alla piattaforma Dazn, che infatti trasmette tre partite di Serie A di ogni giornata del massimo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ATALANTA

Vediamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Verona Atalanta. Ivan Juric potrebbe inserire Dimarco nella difesa a tre dell’Hellas con Gunter e Ceccherini, lasciando invece Faraoni e Lazovic come esterni di centrocampo del 3-4-2-1 gialloblù che vedrà Miguel Veloso in cabina di regia, affiancato dall’ex Tameze, mentre il reparto offensivo dovrebbe vedere Barak e Lasagna trequartisti a supporto della prima punta Lasagna. Nell’Atalanta potrebbe giocare Ruggeri a sinistra al posto dell’acciaccato Gosens; pure Toloi non sta benissimo e di conseguenza i difensori titolari dovrebbero essere Palomino, Djimsiti e Romero. Torna naturalmente Freuler, squalificato a Madrid, mentre in attacco ci sono come al solito dubbi legati all’abbondanza, ma è possibile la coppia “pesante” Zapata-Muriel con un trequartista (l’ex Pessina?) a supporto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Verona Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. La Dea è favorita in modo forse anche più netto del previsto: il segno 2 infatti è quotato a 1,65, mentre poi si sale a 4,00 in caso di segno X e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo per il Verona.



