Video/ Sassuolo Verona (3-2) gol e highlights. Partita vivace al Mapei Stadium

Sassuolo e Verona hanno dato vita a una bellissima partita, come dimostra il video con gli highlights e i gol del match che si è concluso sul risultato di 3-2 in favore dei neroverdi che si aggiudicano così lo scontro diretto con gli scaligeri scavalcandoli all’ottavo posto, l’ultimo disponibile per accedere direttamente alla fase finale di Coppa Italia ed evitare i turni preliminari che affollerebbero ulteriormente un calendario già compresso di suo. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la prima rete a gonfiarsi è quella dell’Hellas: i padroni di casa sbloccano la contesa grazie a un’azione corale: Berardi serve Defrel che appoggia per Locatelli che non lascia scampo a Silvestri. La reazione degli uomini di Juric non tarda ad arrivare con Consigli che salva sull’incornata di Barak ma non riesce a fermare Lazovic che a pochi minuti dall’intervallo pareggia i conti. Nel secondo tempo gli ospiti si sbilanciano un po’ più in avanti ma è la squadra di De Zerbi a tornare in vantaggio con Djuricic. Il Verona continua a macinare gioco obbligando Ferrari a un salvataggio sulla linea in acrobazia, il due pari porta la firma di Dimarco che calcia al volo facendo passare il pallone in mezzo alle gambe di Chiriches. In preda all’euforia, invece di ricomporsi, gli scaligeri non si curano più della fase difensiva, Zaccagni con un retropassaggio da censura combina la frittata regalando il pallone a Caputo che serve Berardi, Dawidowicz lo mura in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner Junior Traoré si defila dalla mischia in area di rigore e calcia dalla distanza con il pallone che passa e va dentro. L’incapacità di mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti è costata cara all’Hellas che cade comunque in maniera più che dignitosa.

VIDEO SASSUOLO VERONA 3-2, LE DICHIARAZIONI

Ivan Juric non è il tipo da tenersi tutto dentro e ne ha dato un’ulteriore riconferma nell’intervista post-gara: “Sono molto orgoglioso della squadra nonostante la sconfitta, abbiamo messo sotto il Sassuolo per gran parte del match, peccato per i regali che ci hanno fatto perdere la partita, sul piano della prestazione pura siamo stati più bravi. Rispetto al girone d’andata abbiamo compiuto un grosso salto di qualità, purtroppo i risultati non rispecchiano il nostro stato di salute. Mi girano davvero per aver perso così, oggi abbiamo dominato”. Questa la controreplica di Roberto De Zerbi: “Dalle parole di Juric sembra che non abbiamo meritato di vincere, invece le cose non stanno così. Abbiamo abbassato volutamente il baricentro per non farci infilare dalle ripartenze del Verona, lasciando inoltre il possesso palla agli avversari. Detto ciò l’Hellas è una squadra che se trova la giornata sì può mettere in difficoltà chiunque, non soltanto noi. Non è stato facile sbollire la rabbia dopo la sconfitta in casa dell’Udinese, alla fine siamo stati bravi a incanalarla nel modo giusto e a trasformarla in voglia di riscatto. Credo che sarebbe già una grande cosa confermare l’ottavo posto dello scorso anno, se poi quelle davanti dovessero inciampare cercheremo di approfittarne”.

VIDEO SASSUOLO VERONA 3-2, IL TABELLINO

SASSUOLO-VERONA 3-2 (1-1)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (87’ Ayhan), Ferrari, Kyriakopoulus; Obiang, Locatelli (84’ Maxime Lopez); Berardi, Defrel (67’ Junior Traorè), Djuricic (67’ Marlon); Caputo. All. Roberto De Zerbi.

VERONA (4-3-2-1): Silvestri; Magnani (67’ Bessa), Gunter (56’ Dawidowicz), Ceccherini; Faraoni (46’ Dimarco), Tameze (56’ Sturaro), Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni (84’ Salcedo); Lasagna. All. Ivan Juric.

ARBITRO: Alessandro Prontera (Sez. di Bologna).

AMMONITI: 29’ Faraoni (V), 52’ Djuricic (S), 55’ Magnani (V), 76’ Locatelli (S), 90’+3’ Junior Traorè (S).

ESPULSO: 89’ Juric (V) per proteste.

RECUPERO: 1’ pt e 4’ st.

MARCATORI: 4’ Locatelli (S), 43’ Lazovic (V), 51’ Djuricic (S), 79’ Dimarco (V), 81’ Junior Traorè (S).

VIDEO SASSUOLO VERONA, HIGHLIGHTS E GOL

