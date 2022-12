Diretta/ Verona Bologna, streaming video tv: Bocchetti sfida Motta (amichevole)

DIRETTA VERONA BOLOGNA: PROVE DI SERIE A

La diretta Verona Bologna, in programma alle ore 14.30 di giovedì 22 dicembre 2022 presso lo Stadio Bentegodi di Verona, sarà un test amichevole. Una gara che sa di Serie A, una gara importante per Bocchetti e Thiago Motta in vista della ripresa del campionato, fissata all’inizio di gennaio.

La gara di campionato del 21 agosto terminò 1-1, con reti di Arnautovic e Henry. Al momento, le classifiche delle due squadre sono totalmente diverse, con i rossoblu lontani dalla zona retrocessione e i veneti all’ultimo posto. Non sarà la prima amichevole per i due club: i gialloblu hanno affrontato i croati dell’Istra 1961 (0-0), i rossoblu invece il Maiorca (vittoria per 1-2).

VERONA BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Bologna non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà accesso alle immagini di questa amichevole, di conseguenza nemmeno una diretta streaming video sarà disponibile. Tifosi e appassionati potranno comunque avere informazioni utili sulla partita consultando liberamente le pagine ufficiali presenti sui social network, quelle delle due società: in particolare consigliamo ovviamente quelle del Bologna, nello specifico su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BOLOGNA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Verona Bologna, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine gialloblu, in campo con il 3-4-2-1: Montipò, Coppola, Ceccherini, Gunter, Terracciano, Tameze, Veloso, Doig, Sulemana, Verdi, Kallon. Passiamo adesso ai rossoblu, schierati con il 5-3-2: Bardi, Posch, Soumaoro, Medel, Lucumi, Lykogiannis, Soriano, Moro, Dominguez, Orsolini, Arnautovic.











