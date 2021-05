Diretta Verona Bologna/ Streaming video tv: match senza obiettivi concreti (Serie A)

DIRETTA VERONA BOLOGNA:

Verona Bologna, in diretta lunedì 17 maggio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Caccia a una scossa tra due formazioni che stanno chiudendo in calando un campionato che ha regalato comunque ad entrambe una comoda salvezza. Vale per il Verona che ha ottenuto però solo 5 punti nelle ultime 11 partite disputate in campionato, con una sola vittoria, 2 pareggi e ben 8 sconfitte, ma anche per il Bologna che non vince dallo scorso 18 aprile ed è caduto anche in casa contro il Genoa nell’ultimo turno infrasettimanale.

Le due squadre però sono divise solo da 3 lunghezze in classifica, decimo il Verona a quota 43 punti, all’undicesimo posto il Bologna a quota 40. Vincendo al Bentegodi i felsinei dunque potrebbero puntare a entrare nella colonna sinistra della classifica, nella top 10 del campionato nella quale pure il Verona ha stazionato sin dalla prima giornata, prima del crollo finale quando la salvezza era ormai acquisita da tempo e l’Europa troppo lontana.

DIRETTA VERONA BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Bologna sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BOLOGNA

Le probabili formazioni della sfida tra Verona e Bologna presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi. I padroni di casa allenati da Ivan Juric scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Pandur; Lovato, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: F. Ravaglia; Tomiyasu, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Verona e Bologna, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.50 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.10 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.95 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



