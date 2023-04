DIRETTA/ Verona Bologna streaming video tv: emiliani avanti nei precedenti

DIRETTA VERONA BOLOGNA: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Verona Bologna soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sono quarantasette le gare disputate tra veneti ed emiliani nella massima serie, il bilancio pende leggermente dalla parte dei rossoblu: ci sono infatti undici vittorie per il Verona, ventuno pareggi e invece quindici successi per il Bologna. La prima sfida tra gialloblu e rossoblu risale al 1957: vittoria dei veneti per 1-0.

Negli ultimi anni sono stati registrati molti pareggi, a partire da quello della gara d’andata di questo campionato: 1-1 allo stadio Dall’Ara con le reti di Arnautovic e Henry. Una vittoria a testa invece nello scorso campionato di Serie A 2021-2022: 1-0 per il Bologna all’andata e 2-1 per il Verona al ritorno. (Aggiornamento di MB)

VERONA BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Bologna sarà disponibile su DAZN, telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Manuel Pasqual. Gara visibile tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match inoltre è visibile su Sky sul canale 214.

GIALLOBLÙ IN SERIE POSITIVA

Verona Bologna, in diretta venerdì 21 aprile 2023 alle ore 20.45 presso lo “Bentegodi” di Verona, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A. Si tratta di una gara a dir poco importante per i gialloblù veneti: dopo lo straordinario pareggio ottenuto sul campo della capolista Napoli, la squadra di mister Zaffaroni insegue la salvezza a soli tre punti di distanza. I rossoblù felsinei, invece, a quota 44 punti in classifica dopo il pareggio contro il Milan, cercano di agguantare il sesto posto lontano cinque lunghezze.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BOLOGNA

Zaffaroni e Thiago Motta alle prese con gli ultimi ballottaggi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Verona Bologna. Partiamo dai padroni di casa: i veneti opteranno per il 3-4-2-1 con Montipò tra i pali e il pacchetto arretrato formato da Dawidowicz, Hien e Ceccherini. A centrocampo Faraoni, Duda, Tameze e Depaoli. Nel reparto offensivo Verdi è sicuro di una maglia mentre Lasagna, Gaich, Ngonge e Djuric si contendono due posti. In casa Bologna, invece, ci saranno Posch, Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos nella difesa a quattro proposta dal tecnico rossoblù. Davanti alla difesa Schouten e uno tra Dominguez e Moro. Ancora fuori causa Cambiaso, Soriano, Bagnolini e Arnautovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta tv di Verona Bologna secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie alle quote proposte da Snai: la vittoria dei gialloblù padroni di casa è a 2.85, il pareggio è a 3.05 mentre il successo ospite paga 2.70 volte la posta. Squilibrio nelle quote sul numero di reti: Under 2.5 a 1.50 e Over 2,5 a 2.40.











