DIRETTA/ Verona Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (27 aprile 2024)

DIRETTA VERONA GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per farci compagna la diretta di Verona Genoa Primavera, quindi diamo uno sguardo anche alle statistiche delle due squadre. Il Verona è imbattuto da tre giornate: ha sempre segnato due gol ma purtroppo ha raccolto un doppio 2-2 esterno contro Torino e Empoli e la sua sola vittoria è quella contro il Monza. In generale però stiamo parlando di un periodo davvero favorevole: abbiamo infatti quattro vittorie nelle ultime otto giornate, con tre pareggi e una sola sconfitta, il trend è decisamente cambiato e infatti i playoff sono tornati alla portata.

Gilardino rinnova con il Genoa?/ Calciomercato, proposto triennale con ingaggio triplicato (25 aprile 2024)

È un Genoa ondivago quello delle ultime sei giornate: in casa tre partite e tre vittorie, in trasferta tre sconfitte in altrettante gare, l’ultimo pareggio è quello del 3 marzo contro l’Inter mentre l’ultimo match che aveva sparigliato le carte, per così dire, era stato quello dello scorso 8 gennaio con sconfitta interna contro l’Atalanta, l’ultima vittoria in trasferta invece risale al 23 dicembre contro il Sassuolo. Riassumendo: il Grifone in casa ha una media da primo posto, fuori sarebbe ampiamente retrocesso. Come finirà oggi ce lo dirà il campo: mettiamoci comodi, la diretta di Verona Genoa Primavera sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Empoli Verona Primavera (risultato finale 2-2): i toscani riprendono il match! (21 aprile 2024)

DIRETTA VERONA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Verona Genoa Primavera sarà trasmessa gratuitamente sul digitale terrestre sul canale 60 ossia su SportItalia. In aggiunta, gli spettatori che preferiscono guardare il match online potranno accedere allo streaming sul sito ufficiale di SportItalia per seguire la sfida in tempo reale sui propri dispositivi.

LA PRESENTAZIONE

Sfida nella sfida quella che si prospetta in questa diretta di Verona Genoa Primavera, fischio di inizio che partirà oggi 27 aprile 2024 alle ore 15.00 e sarà uno scontro valido per la 31esima giornata di campionato giovanile. I gialloblu, che hanno pareggiato 2-2 contro l’Empoli nell’ultima partita, si trovano all’ottavo posto in classifica e cercano di risollevarsi.

Video/ Verona Udinese (1-0) gol e highlights: segna Coppola all'ultimo minuto! (Serie A, 20 aprile 2024)

Dall’altra parte del ring, i giovani grifoni sono noni e una vittoria oggi consentirebbe loro di superare il Verona in classifica. Vengono da una vittoria per 3-2 contro la Fiorentina, il che li rende particolarmente motivati a continuare su questa strada vincente.

DIRETTA VERONA GENOA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Verona Genoa Primavera alle probabili formazioni del match dove i padroni di casa, Cisse sarà la punta di diamante in attacco grazie alla sua velocità e alla sua presenza fisica notevole, caratteristiche che possono mettere in difficoltà la difesa avversaria.

I piccoli grifoni invece punteranno su Parravicini, un giocatore chiave che non solo si è distinto per le sue capacità di finalizzare le azioni, ma anche per le sue geometrie precise e la visione di gioco che ha saputo offrire alla squadra.

VERONA GENOA PRIMAVERA, LE QUOTE

In ultima analisi osserviamo le quote della diretta di Verona Genoa Primavera, grazie al supporto del bookmaker della Sisal: il sito ci informa che il segno 1 che darebbe la vittoria ai gialloblu è quotato a 2,4 mentre il suo opposto, ossia il simbolo 2 a 2,3. Il pareggio invece porterebbe una moltiplicazione di 2,6 sull’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA