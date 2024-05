DIRETTA/ Roma Genoa video streaming tv: l’andata fu memorabile per il Grifone (Serie A, 19 maggio 2024)

DIRETTA ROMA GENOA: TESTA A TESTA

Una vittoria rossoblù a spezzare una lunga serie positiva per i giallorossi: questo ci dicono i precedenti più recenti della diretta di Roma Genoa, infatti si arriva in doppia cifra da domenica 16 dicembre 2018 in poi grazie a nove partite di campionato più una di Coppa Italia e i numeri ci parlano di ben sei successi per la Roma, tre pareggi e un solo successo per il Genoa. Insomma, chiara superiorità per i capitolini, spezzata però nella sfida d’andata del campionato incorso, dal momento che giovedì 28 settembre 2023 a Marassi il Genoa visse una serata memorabile, con perentorio successo per 4-1.

Trovarono gloria quella sera per i rossoblù di mister Alberto Gilardino quattro diversi marcatori, da Albert Gudmundsson a Mateo Retegui, da Morten Thorsby a Junior Messias, mentre per la Roma fu palesemente insufficiente il gol segnato da Bryan Cristante per il temporaneo pareggio. All’Olimpico però negli ultimi anni il Genoa ha raccolto al massimo un paio di pareggi, oggi sarà capace di firmare il colpo a sorpresa oppure almeno in casa si rafforzerà la tradizione tutta giallorossa? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Sarà Dazn a trasmettere in esclusiva le immagini del match di Serie A tra Roma e Genoa, in diretta il 19 maggio alle 20.45, per quella che sarà dunque di fatto una diretta streaming via internet. Per non perdere le azioni principali dell’incontro, sarà inoltre possibile seguire la nostra diretta testuale, che vi terrà aggiornati sul risultato e sugli sviluppi della partita.

L’ULTIMA DI DYBALA E LUKAKU?

La diretta Roma Genoa, domenica alle ore 20.45, vedrà i giallorossi congedarsi dal loro pubblico. I giallorossi sono ancora in corsa per la zona Champions se la squadra manterrà il sesto posto e, contestualmente, l’Atalanta vincerà l’Europa League. Sotto la guida di De Rossi, la Roma ha subito solo tre sconfitte in sedici partite. Tuttavia, nell’ultimo turno, i giallorossi hanno perso 2-1 in casa dell’Atalanta in uno scontro diretto cruciale.

Il Genoa, dopo la promozione dell’anno scorso, ha come obiettivo principale la permanenza nel massimo campionato, e questo traguardo è stato raggiunto. La squadra di Gilardino sta performando bene ed è lontana dalle zone calde della classifica, occupando l’undicesimo posto con 46 punti, a quattordici punti dalla zona retrocessione. Nell’ultimo turno, il Genoa ha ottenuto una vittoria per 2-1 in casa contro il Sassuolo.

ROMA GENOA LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire le probabili formazioni per la diretta Roma Genoa, con le possibili scelte dei due mister per il match dell’Olimpico. L’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, dovrebbe optare per un modulo 3-4-2-1. In attacco ci sarà Lukaku, supportato sulla trequarti da Pellegrini e Baldanzi, con Dybala ancora in dubbio. A centrocampo, Paredes e Cristante formeranno la coppia centrale, affiancati sugli esterni da El Shaarawy e Angelino. Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, si affiderà al 3-5-2. La coppia d’attacco sarà composta da Retegui e Gudmundsson. A centrocampo, Badelj, Thorsby e Frendrup occuperanno la linea centrale, con Martin e Sabelli ai lati, incaricati di coprire entrambe le fasi di gioco.

ROMA GENOA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sull’esito della diretta Roma Genoa, le quote dell’agenzia Snai indicano i giallorossi come favoriti. Successo della Roma proposto a una quota di 1.45, mentre la quota del pareggio si alza a 4.50 e quella riferita al successo del Genoa allo stadio Olimpico cresce fino a 7.00 volte la posta scommessa.











