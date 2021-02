Diretta Verona Juventus/ Streaming video DAZN: Pirlo non può sbagliare (Serie A)

DIRETTA VERONA JUVENTUS: CHE SFIDA PER PIRLO!

Verona Juventus è in diretta dallo stadio Bentegodi, e si gioca alle ore 20:45 di sabato 27 febbraio: l’anticipo serale della 24^ giornata nella Serie A 2020-2021 ci ripresenta i bianconeri a caccia di scudetto, con punti da recuperare su Inter e Milan e dunque un passo che ora non può più rallentare. Si entra nel periodo davvero decisivo: il 3-0 rifilato al Crotone ha fatto ripartire Andrea Pirlo, atteso anche dalla finale di Coppa Italia ma soprattutto dal compito di rimontare il Porto ed evitare l’ennesimo flop in Champions League, al netto dei tanti problemi che questa squadra presenta ancora oggi.

Il Verona è stato beffato nella sua corsa all’ottavo posto, facendosi riprendere dal Genoa all’ultimo respiro; il campionato dell’Hellas rimane comunque ottimo e conferma le buone cose che Ivan Juric aveva mostrato l’anno scorso, battere la Juventus – già fermata all’andata – significherebbe molto anche sul piano psicologico pur se l’Europa resta lontana. Vediamo allora, mentre aspettiamo che la diretta di Verona Juventus prenda il via, in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA VERONA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Juventus sarà accessibile anche agli abbonati alla televisione satellitare da almeno tre anni: l’appuntamento in questo caso è su DAZN1 (numero 209 del decoder) grazie alla sinergia tra le due emittenti, naturalmente i clienti DAZN potranno attivare questa applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, ma potranno anche utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

Verona Juventus è anche una sorta di gara a chi ha più indisponibili: sta meglio l’Hellas, che si presenterà con Lovato, Gunter e Dimarco (portato in difesa) a protezione di Marco Silvestri, con Lazovic che dovrebbe essere titolare sulla corsia sinistra. Sull’altro versante conferma per Faraoni, in mezzo Ilic è ormai un elemento fisso dei gialloblu e con lui giocherà Tamèze, dunque con Barak e Zaccagni che ancora una volta saranno i due trequartisti, punto di forza delle squadre di Juric, a supporto della prima punta. Qui, Kalinic è in netto vantaggio sia su Eddy Salcedo che sull’ex di giornata Favilli. Pirlo deve rinunciare anche allo squalificato Danilo, e ha Morata in forte dubbio: due alternative per la difesa, reparto a tre con Alex Sandro al fianco di Demiral e De Ligt oppure Dragusin titolare a destra. Per quanto riguarda l’attacco, Kulusevski sarà insieme a Cristiano Ronaldo perché Dybala si è nuovamente fermato; a quel punto decise le corsie laterali con McKennie e Federico Chiesa (10 gol in due in campionato) a fare compagnia al reparto centrale che prevede Bentancur e Rabiot, il francese parte favorito su Ramsey mentre Arthur è ancora ai box.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Verona Juventus possiamo leggere insieme quello che l’agenzia Snai ha previsto con le sue quote. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita corrispondente a 5,75 volte la somma giocata, mentre il pareggio che è regolato dal segno X vi farebbe guadagnare 4,25 volte la puntata. L’eventualità del successo ospite, ovviamente il segno 2, vale invece 1,55 volte quello che avrete messo sul piatto con questo bookmaker.



