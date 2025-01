DIRETTA NAPOLI VERONA: RIFLETTORI SULLA CAPOLISTA

L’obiettivo è quello della rivincita per i padroni di casa nella diretta Napoli Verona, posticipo di prima serata che ci terrà compagnia quindi alle ore 20.45 di stasera, domenica 12 gennaio 2025, allo stadio Diego Armando Maradona per la ventesima giornata di Serie A. Infatti Antonio Conte aveva debuttato con un brutto ko per 3-0 al Bentegodi, specularmente opposto al fantastico 0-3 a Firenze che ha invece chiuso il girone d’andata per il Napoli, virtualmente campione d’inverno anche se è difficile fare i conti in una classifica così frammentata a causa dei recuperi che le rivali devono ancora giocare.

Meglio allora pensare soprattutto a tenere il ritmo più alto possibile anche nella diretta Napoli Verona, contro i gialloblù scaligeri che difficilmente conoscono mezze misure. Il pareggio contro l’Udinese di settimana scorsa è stato il primo per l’Hellas, che è la peggiore difesa del campionato ma quando è in giornata può fare scherzi a chiunque, tanto da avere chiuso la prima metà del campionato in zona salvezza. Oggi l’esame sarà molto difficile, ma i gialloblù non hanno alcunché da perdere: sapranno fare la sorpresa nella diretta Napoli Verona?

NAPOLI VERONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per tutti coloro che non saranno allo stadio, ricordiamo che la diretta Napoli Verona farà parte delle sette partite che in questa giornata di Serie A saranno visibili in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN, quindi in diretta streaming video, visibile anche in televisione se il vostro apparecchio è dotato di connessione alla rete Internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

Non ci aspettiamo particolari sorprese da Antonio Conte nelle probabili formazioni per la diretta Napoli Verona. Il modulo di riferimento è sempre il 4-2-3-1, le esigenze di turnover sono ridotte al minimo e allora spazio a Meret in porta, protetto da destra a sinistra da capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; nel cuore della mediana ecco la consolidata coppia Zambo Anguissa-Lobotka; sulla trequarti invece avremo Neres a destra e McTominay in posizione centrale alle spalle di Lukaku, con Spinazzola che dovrebbe giocare in luogo di Kvaratskhelia a sinistra, con le note vicende a escludere dai giochi il georgiano.

Le squalifiche di Serdar e Tchatchoua sono invece un fardello molto pesante per il Verona in vista di una partita già di suo molto difficile. Facendo di necessità virtù, ecco il modulo 3-4-1-2 che disegniamo con Dawidowicz, Coppola e Ghilardi davanti al portiere Montipò; a centrocampo ci aspettiamo Belahyane e Duda a comporre la coppia nel cuore della mediana, con Lazovic esterno destro e Bradaric a sinistra; infine, il reparto offensivo del Verona potrebbe prevedere il trequartista Suslov alle spalle dei due attaccanti Tengstedt e Sarr.

QUOTE E PRONOSTICO: PARTITA SENZA STORIA?

Infine dobbiamo anche parlare del pronostico per la diretta Napoli Verona secondo le quote dell’agenzia Snai, che disegnano una partita potenzialmente a senso unico. Infatti, il segno 1 è quotato a 1,22, mentre poi si sale già di molto a una succosa quota 6,00 per il segno X, mentre i curiosi che giocheranno il segno 2 saranno ripagati ben 12 volte la posta in palio se dovesse davvero vincere il Verona.