DIRETTA VERONA LECCE, SFIDA DI METÀ CLASSIFICA

Lunedì 13 gennaio 2025 alle ore 12 andrà in onda la diretta Verona Lecce Primavera. Sfida tra due formazioni a metà della classifica del campionato Primavera 1. Da un lato il Verona, settimo a quota 28 punti e a meno tra dal piazzamento play off occupato dall’Inter. I veneti sono reduci da un’importante vittoria contro la Roma, seconda in classifica. Inoltre i gialloblu hanno vinto tre delle ultime cinque partite, perdendo solo contro il Genoa e pareggiando contro il Cesena.

Anche il Lecce viene da una netta vittoria per 3-0 contro il Cagliari, inoltre i pugliesi posso contare su uno dei migliori giocatori del torneo, l’italofrancese Sandro Bertolucci, attaccante con a referto 9 reti in questa prima parte di campionato. Il Lecce tuttavia ha dimostrato qualche insofferenza agli incontri fuori casa. La squadra ha infatti messo a segno appena 7 punti in nove partite giocate fuori dalle mura amiche, facendo segnare uno dei score peggiori di questo campionato Primavera.

DIRETTA VERONA LECCE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Verona Lecce Primavera sarà visibile in diretta su Sportitalia, che detiene per questa stagione i diritti per il campionato Primavera. Il match sarà inoltre visibile in streaming su dispositivi mobili, tablet e smart TV tramite il sito Sportitalia.it e l’app dedicata.

VERONA LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Verona Lecce Primavera ecco quali potrebbero essere i probabili undici. Il Verona Primavera dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2: Magro tra i pali, difesa con Philippe, Kurti, Nwachukwu e Corradi. A centrocampo Cruz e Monticelli sugli esterni, Szimionas e Dalla Riva centrali. In attacco Pavanati e Vermesan.

Il Lecce risponde con il 4-3-3: Rafaila in porta, difesa composta da Esposito, Addo, Pehlivanov e Ubani. A centrocampo spazio a Gorter, Kovac e Yilmaz, mentre il tridente offensivo sarà formato da Kodor, Delle Monache e Mboko.