DIRETTA ROMA VERONA PRIMAVERA, RISCATTO GIALLOBLU?

Ad aprire questa domenica 5 gennaio per quanto riguarda il massimo campionato giovanile è la diretta Roma Verona Primavera. Alle ore 11:00 infatti i giallorossi sfideranno i gialloblu in questa gara valevole per la 18esima giornata di campionato.

I giallorossi stanno viaggiando sulle ali dell’entusiasmo come dimostrano le sette vittorie consecutive contro Atalanta, Genoa, Milan, Empoli, Udinese, Sampdoria e infine l’Inter in un grande successo col punteggio di 4-1.

DIRETTA/ Verona Udinese (risultato finale 0-0): traversa di Atta! (4 gennaio 2024)

Il Verona invece ha vissuto un periodo molto positivo qualche settimana fa come dimostrano le vittorie con Monza, Cremonese, Sampdoria e Juventus. Successivamente sono arrivati quattro punti in tre partite con il pari col Cesena, la vittoria contro il Bologna e il ko col Genoa.

DOVE VEDERE DIRETTA ROMA VERONA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Roma Verona Primavera, dovrete collegarvi sul canale 60 del digitale terrestre grazie a Sportitalia, che offrirà anche la diretta streaming attraverso l’applicazione scaricabile su dispositivo mobile o sito web.

DIRETTA/ Bologna Verona (risultato finale 2-3): autogol di Castro! (30 dicembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA PRIMAVERA

La Roma scenderà in campo con il modulo 4-3-3 con De Marzi in porta, protetto da Seck, Lilli, Reale e Casa. Nella zona nevralgia del campo ci saranno Levak, Di Nunzio e Coletta più Della Rocca e Misitano esterni rispetto ad Almaviva.

Il Verona risponde con il 3-5-2 più difensivo con Zouaghi tra i pali. Difesa a tre composta da Nwanege, Kurti e Corradi. Agiranno larghi Agbonifo e De Battisti più Cisse, Dalla Riva e Shshuba a centrocampo. Attacco a due Monticelli e Vermesan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA VERONA PRIMAVERA

Chi parte favorito? Ovviamente la Roma, non solo per la classifica ma anche per lo stato di forma. L’1 è dato a 1.40 contro il 2 fisso a 5.75 e la X a 4.85. Gol e No Gol rispettivamente a 1.55 e 2.20.

DIRETTA/ Verona Genoa Primavera (risultato finale 0-4): Gonçalinho chiude il poker! (23 dicembre 2024)