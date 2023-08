DIRETTA/ Verona Lecce Primavera video streaming tv: i precedenti del match sono 4 (27 agosto 2023)

DIRETTA VERONA LECCE PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

Siamo vicini alla diretta di Verona Lecce Primavera, e allora possiamo raccontare di una partita che ha appena quattro precedenti: il riferimento è alle ultime due stagioni, quando le due squadre si sono affrontate nel campionato 1. Il bilancio ci parla anche di due vittorie da parte del Lecce, una per il Verona e un pareggio; l’ultima giocata qui, per la giornata che ha chiuso la stagione regolare dello scorso campionato, ha fatto registrare un vivace 2-2 con il gol di Nicola Patané e l’autorete di Noham Abdellaoui per il Verona, mentre i salentini avevano segnato con Bo Asulv Hegland e Tom Kljun.

L’altro successo del Verona è un pirotecnico 4-3 nel campionato precedente; questo ci dice naturalmente che la vittoria del Lecce, l’unica contro il giovane Hellas, è maturata in trasferta e risale per la precisione al settembre 2021. Per la terza giornata di quel girone unico, all’Antistadio Guido Tavellin, i salentini erano passati proprio nel finale di primo tempo con il gol di Henri Salomaa, e poi nella ripresa erano riusciti a sigillare il loro successo con il rigore trasformato da Joan Gonzalez. Ora, vedremo quello che succederà oggi sul terreno di gioco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Lecce Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Verona Lecce Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

VERONA LECCE PRIMAVERA: L’ESORDIO DEI CAMPIONI!

Verona Lecce, in diretta domenica 27 agosto 2023 alle ore 11.00 presso il Sinergy Stadium di Verona sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato Primavera 1. Ripartono i Campioni d’Italia anche in campionato. L’esordio ufficiale nella nuova stagione non è stato però positivo per il Lecce, sconfitta in casa allo stadio Via del Mare dalla Roma nella finale di Supercoppa Primavera, col primo trofeo stagionale andato dunque ad appannaggio dei giallorossi.

Dall’altra parte il Verona, che ha chiuso la regular season della scorsa stagione proprio contro il Lecce pareggiando 2-2, punta innanzitutto a ripetersi conquistando una nuova salvezza come accaduto nella passata stagione, in attesa di lanciare nuovi giovani utilizzabili anche in prima squadra. Detto del pareggio della scorsa stagione, l’ultima vittoria della Primavera salentina a Verona risale allo 0-2 del 18 settembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Lecce Primavera, match che andrà in scena al Sinergy Stadium di Verona. Per il Verona, Paolo Sammarco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Toniolo, Fagoni, Rigo, Dalla Riva, Nwanege, Calabrese, Agbonifo, Riahi, Dentale, Pavanati, Valenti. Risponderà il Lecce allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lampinen-Skaug; Dell’Acqua, Pascalau, Addo, Casalongue; Vulturar, McJannet, Gromek; Corfitzen, Burnete, Agrimi.

VERONA LECCE PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Lecce Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











