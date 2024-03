Diretta/ Verona Milan Primavera (risultato finale 1-0): gol di Cisse! (oggi sabato 9 marzo 2024)

DIRETTA VERONA MILAN PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-0)

Verona Milan Primavera 1-0: splendida vittoria per i giovani scaligeri al termine della diretta della partita per il Campionato 1. Le ambizioni in classifica cominciano dunque a farsi significative per il Verona Primavera, che sale a quota 34 punti e può legittimamente iniziare a pensare ai playoff. Si conferma invece la crisi sempre più grave del Milan, irriconoscibile rispetto all’inizio della stagione: due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque, la classifica dice 37 punti e il posto nei playoff comincia ad essere in bilico.

La diretta di Verona Milan Primavera si è infiammata al 51’ minuto di gioco, cioè il sesto del secondo tempo, quando i padroni di casa gialloblù scaligeri hanno trovato il gol del vantaggio grazie a Cisse. Tanto è bastato ai gialloblù veneti per portare a casa la vittoria, il Milan infatti non è riuscito a replicare a raccoglie l’ennesima sconfitta di un periodo pessimo per i giovani Diavoli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA!

Possiamo finalmente dare il via alla diretta di Verona Milan Primavera. I giovani scaligeri hanno una sola vittoria nelle ultime sette giornate, quella contro la Juventus, in un periodo in cui hanno ottenuto tre pareggi con altrettante sconfitte. È questo dunque il passo del girone di ritorno, 6 punti in sette partite che chiaramente è un dato negativo; il Verona in effetti è lontano dai playoff ma se non altro appare anche abbastanza al sicuro in chiave salvezza, può comunque essere un peccato perché tra dicembre e gennaio il Verona Primavera aveva vinto quattro partite consecutive.

Il Milan non vince da quattro giornate, nelle quali ha raccolto solo un pareggio, ma soprattutto ha vinto una sola volta in otto gare: con 6 punti ottenuti nel girone di ritorno, gli stessi dell’Hellas, il calo è stato davvero evidente e una squadra che lottava per il primo posto in regular season rischia addirittura di trovarsi fuori dai playoff, anche se dalla Youth League (dove è ai quarti) potrebbe arrivare una gran bella soddisfazione. Adesso mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco, perché ci siamo davvero: la diretta di Verona Milan Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Verona Milan Primavera, che sarà in diretta dallo stadio “Guido Tavellin” di Verona, si gioca alle ore 11:00 di sabato 9 marzo 2024 ed è valida per la venticinquesima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. Gara di importanza capitale per i rossoneri: l’undici lombardo, infatti, ha messo insieme finora 37 punti ed è in piena corsa per il secondo posto, oggi occupato dalla Roma e distante sei lunghezze. Per il Milan un solo risultato, quindi, per non allontanarsi dal podio anche alla luce dell’ultima sconfitta casalinga patita contro la Fiorentina. Più lontani dalle posizioni di vertice, invece, gli scaligeri, relegati in undicesima posizione a quota 31 punti ma reduci da due risultati utili di fila.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN PRIMAVERA

In Verona Milan Primavera diversi dubbi di formazione per entrambi i tecnici. In casa scaligera mister Paolo Sammarco proporrà Toniolo tra i pali e la coppia offensiva formata da Popovic e Cissè. In dubbio, invece, la presenza di Dalla Riva. Per gli ospiti del tecnico Ignazio Abate consueto 3-4-1-2 con Simic, Parmiggiani e Nsiala nel pacchetto arretrato. Sarà Zeroli, invece, ad agire alle spalle del tandem offensivo composto da Camarda e Sia. Sulla corsie esterne Jimenez e Bartesaghi.











