Diretta/ Verona Milan (Serie A) streaming video tv: rossoneri al bivio

DIRETTA VERONA MILAN: JURIC VUOL FARE LA FESTA A PIOLI

Verona Milan, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Rossoneri al bivio in quello che è un campo storicamente difficile, dove il Milan ha lasciato di fatto due Scudetti oltre a subire altre sconfitte pesanti. Il Verona resta una squadra di spessore, lo 0-3 a Benevento nel turno infrasettimanale ha confermato come la squadra di Juric abbia voglia di divertirsi e dimostrare di saper lottare anche per un obiettivo come l’Europa che sembrava impensabile a inizio stagione. Fermata la Juventus, ora gli scaligeri puntano un Milan che nel giro di poche settimane è scivolato dal primo posto in classifica alla seconda piazza, a -6 dall’Inter in fuga. Mercoledì scorso la squadra di Pioli ha evitato in extremis la sconfitta pareggiando con un rigore di Kessié contro l’Udinese, le assenze di Ibrahimovic e Calhanoglu pesano e in più all’orizzonte c’è la doppia sfida di Europa League contro il Manchester United. Per il Milan sarà però assolutamente necessario non gettare al vento quanto di buono costruito nella prima parte della stagione.

DIRETTA VERONA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Milan sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

Le probabili formazioni della sfida tra Verona e Milan presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi. I padroni di casa allenati da Ivan Juric scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Silvestri; Gunter, Lovato, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Verona e Milan, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.40 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.35 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.

