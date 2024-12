DIRETTA VERONA MILAN, TESTA A TESTA

La Serie A in questa giornata si apre con la diretta di Verona Milan, match che accompagna questo campionato da tantissimi anni ormai. Una situazione ideale per la nostra rubrica sui testa a testa storici, dove guardando i precedenti cercheremo di capire chi è la favorita di questa sfida. In totale Verona e Milan si sono affrontate 64 volte, il computo totale è nettamente a favore dei rossoneri che hanno portato a casa per 33 volte la vittoria. Mentre invece il Verona si deve accontentarne solo di dieci più 21 pareggi.

Abbiamo anche una singola partita in Coppa Italia risalente a dieci anni fa, vinta ovviamente dal Milan. L’ultimo match a San Siro è terminato 1-0 per i rossoneri con la rete di Leao, anche se fuori casa il Diavolo in quella stessa stagione si impose per 3-1. Quindi il Verona dovrà fare doppiamente attenzione. Detto questo spostiamoci nel prossimo aggiornamento dove vedremo insieme le statistiche della diretta di Verona Milan. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VERONA MILAN, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Verona Milan potrete utilizzare DAZN che trasmetterà in esclusiva il match. Inoltre, sarà possibile seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni di questa partita.

I ROSSONERI VOGLIONO TORNARE A VINCERE

La diciassettesima giornata di Serie A si apre al Bentegodi con la diretta Verona Milan in campo alle 20,45 di venerdì 20 dicembre 2024. La sfida è tra due squadre in difficoltà che cercano i tre punti per provare a svoltare questa stagione. Il Verona ha salvato la panchina di Zanetti con la vittoria la Tardini di Parma per 2 a 3 e ha migliorato una classifica che li vede al diciassettesimo posto. Aperta contestazione in casa Milan con i rossoneri che hanno pareggiato l’ultima partita in casa contro il Genoa con la tifoseria molto critica contro diversi calciatori e la gestione dirigenziale.

VERONA MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare in campo con la diretta, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni in vista di questa partita. Il Verona di Zanetti confermerà il suo 3-4-2-1 con Harroui che non sarà dell’undici titolare dopo il crociato infortunato. Montipò è confermato in porta mentre Coppola, Ghilardi e Dawidowicz a completare la difesa. Gli esterni di centrocampo saranno Lazovic e Tchachoua mentre a centrocampo agiranno Duda e Belahyane a sostegno del tridente formato da Suslov, Tengstedt e Mosquera.

Il Milan di Fonseca andrà in campo con il suo 4-2-3-1 con Maignan tra i pali ed una difesa che dovrebbe tornare con Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez. Fofana e Reijnders agiranno in medina con Chukwueze, Loftus-Cheek e Leao a sostegno di Morata unica punta.

VERONA MILAN, LE QUOTE

Passiamo alle quote della diretta Verona Milan utilizzando le proposte di William Hill. I veneti partono sfavoriti e la loro vittoria è data a 5,50 contro il 2 per i rossoneri a 1,60 e il pareggio X a 4,20.