Diretta Verona Roma Primavera/ Streaming video tv: Coppa Italia, andata semifinale

Verona Roma Primavera sarà diretta dal signor Daniele Paterna, e si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 5 febbraio: è la semifinale di andata della Coppa Italia Primavera 2019-2020. Favoriti ovviamente i giallorossi, che però in campionato stanno stentando: non vincono da tre partite e sono reduci dal ko interno contro il Torino. Tuttavia in Coppa il cammino è stato devastante: doppio 4-1, prima quello contro il Napoli e poi addirittura il poker centrato sul campo dell’Atalanta, che sta dominando la stagione. Il Verona è una squadra che fa parte del campionato 2, nel girone A; sta lottando per avere un posto nei playoff e intanto si è preso la bella soddisfazione d una semifinale in questo torneo, nel quale la perla è stata rappresentata dall’incredibile 6-1 con cui ha vinto a Cagliari. Naturalmente per scoprire la finalista dovremo aspettare la partita di ritorno, ma intanto possiamo valutare, nella diretta di Verona Roma Primavera, in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Roma Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale che come sempre ha l’esclusiva per le partite degli Under 19: lo trovate al numero 60 del vostro telecomando, mentre in assenza di un televisore potrete seguire questa sfida di Coppa Italia anche in diretta streaming video, grazie alla stessa emittente che ne garantisce la possibilità, senza costi aggiuntivi, attraverso il sito www.sportitalia.com. Ovviamente vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA PRIMAVERA

In Verona Roma Primavera, Nicola Corrent dovrebbe dare spazio alla stessa squadra che ha superato i quarti; possibile un solo cambio, ovvero Esajas in mezzo alla difesa visto che sarà squalificato per la prossima di campionato. Con lui uno tra Dal Cortivo e Calabrese a protezione di Wehbi Anzar, sulle fasce agiranno Gresele e Udogie mentre in mezzo al campo dovrebbe esserci ancora la regia di Lucas Felippe supportato da Brandi e Jocic. Nel tridente offensivo, spazio alla prima punta Adama Sane; a fargli compagnia, partendo sugli esterni, ci saranno Bertini e Yeboah Ankrah. Solito 4-3-3 per Alberto De Rossi: in porta Cardinali, davanti a lui Trasciani e Bianda con Parodi e Calafiori che correranno come terzini, andando ad aiutare le due mezzali che ancora una volta dovrebbero essere Sdaigui e Simonetti, con il possibile ingresso di Nigro e Darboe che però eventualmente saranno utili nel secondo tempo. Riccardi e D’Orazio, insidiati entrambi da Zalewski, giocheranno come laterali nel tridente; il centravanti dovrebbe essere Lamine Tell, che al momento è in vantaggio su Estrella.



