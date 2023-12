Diretta/ Verona Salernitana streaming video tv: Hellas in vantaggio nella storia (Serie A, 30 dicembre 2023)

DIRETTA VERONA SALERNITANA: TESTA A TESTA

Sono stati ben 46 i testa a testa della diretta Verona Salernitana, ovviamente la maggior parte in Serie B. In leggero vantaggio la squadra gialloblu con 19 successi contro i 15 dei campani, 12 invece i segni X. L’ultimo scontro ha visto vincere l’Hellas per 1-0 con gol di Ngonge mentre in quello prima successo granata con le reti di Piatek e Dia, intervallato dal pari momentaneo di Depaoli. Il pareggio più recente invece è stato ne 221 con un 2-2 in rimonta per la Salernitana: reti di Kalinic (doppietta) da una parte e Gondo più Coulibaly dall’altra.

Tra queste due squadre esiste un doppio precedente che ha fatto storia. Parliamo della finalissima dei playoff di Lega Pro con il primo atto giocato a Verona e terminato 2-0 in favore dei padroni di casa. Al ritorno, in un Arechi da 25.000 spettatori, la Salernitana non andò oltre l’1-0 e in virtù di un 2-1 complessivo furono i veneti a strappare il pass per la Serie B.(aggiornamento di Christian Attanasio)

VERONA SALERNITANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Verona Salernitana sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. L’unico modo per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Verona Salernitana sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

PUNTI PESANTI!

Verona Salernitana, in diretta sabato 30 dicembre 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio “Bentegodi” di Verona, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. In Veneto in palio punti pesantissimi per la corsa salvezza: gli scaligeri, infatti, stazionano appena fuori dalla zona rossa dopo aver vinto un match importante contro il Cagliari. Sul fronte ospite, invece, la cura Inzaghi stenta a funzionare e la classifica piange con soli nove punti e un ultimo posto che non permette di stare tranquilli.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Verona Salernitana match che andrà in scena allo stadio “Bentegodi” di Verona. Per i padroni di casa fuori lo squalificato Duda e l’infortunato Serdar mentre è in dubbio la presenza di Magnani. In casa campana, invece, non ci sarà Dia, al suo posto uno tra Ikwuemesi e Simy.

VERONA SALERNITANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Salernitana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dei veneti con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dei campani, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.05.











