DIRETTA/ Verona Cagliari video streaming tv: la storia “vota” per l’Hellas (Serie A, 23 dicembre 2023)

DIRETTA VERONA CAGLIARI: TESTA A TESTA

La diretta di Verona Cagliari sarà il venticinquesimo incrocio tra le due compagini nell’arco della loro storia. Il bilancio è nettamente a favore dei padroni di casa, che hanno vinto in ben 16 occasioni, mentre i sardi hanno ottenuto solamente 3 affermazioni. Il primo scontro risale alla stagione 1952/53, quando le due squadre si affrontarono in Serie B. Dopo una sconfitta per 6-0 all’andata, il Verona si vendicò superando il Cagliari per 3-1 nella partita di ritorno. La prima vittoria del Cagliari sul campo del Verona risale a maggio 1964, durante una stagione in cui la squadra isolana stava per ottenere la sua prima storica promozione in Serie A.

In quell’occasione, il Cagliari vinse nettamente per 0-3 con una doppietta di Riva e una rete di Greatti. Questi precedenti evidenziano la supremazia storica del Verona in casa contro il Cagliari. Tuttavia, ogni partita è un nuovo capitolo e la diretta di Verona offre l’opportunità di vedere se la squadra sarda sarà in grado di ribaltare il passato e ottenere un risultato positivo nel loro confronto più recente. (agg. Gianmarco Mannara)

VERONA CAGLIARI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Cagliari non sarà disponibile: questa partita infatti non è compresa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene fornito anche dai canali della televisione satellitare per la 17^ giornata di campionato. Sappiamo comunque che tutta la programmazione di Serie A è garantita dalla piattaforma DAZN: la visione del match sarà allora in diretta streaming video per tutti gli abbonati, ma saranno anche i clienti di Now Tv a potersi collegare tramite i loro apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

MATCH CHE VALE TANTO!

Verona Cagliari, in diretta dallo stadio Bentegodi alle ore 18:00 di sabato 23 dicembre, si gioca per la 17^ giornata nel campionato di Serie A 2023-2024. Partita delicatissima quella di oggi: è un vero e proprio spareggio per la salvezza, con il Verona penultimo in classifica dopo aver perso a Firenze ma se vogliamo in leggera ripresa, con qualche punto raggranellato da pareggi preziosi anche se la vittoria continua a mancare dalla seconda giornata, siamo ormai arrivati a 14 gare senza i tre punti e questo naturalmente può costare carissimo alla squadra di Marco Baroni.

Il Cagliari, dopo un altro miracolo timbrato contro il Sassuolo, ha perso sul campo del Napoli ma mostrando comunque di potersela giocare; Claudio Ranieri spera ovviamente nel colpo salvezza che oggi sarebbe virtualmente fatto, chiaramente però la strada è ancora molto lunga e anche gli isolani devono iniziare ad aumentare i giri del motore. Adesso, aspettando che la diretta di Verona Cagliari prenda il via, proviamo a fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CAGLIARI

In Verona Cagliari non dovrebbe farcela Faraoni, quindi ci sarà un’altra chance per Tchatchoua che giocherà sul versante destro della difesa con Filippo Terracciano dall’altra parte, mentre i due centrali a protezione di Montipò dovrebbero essere Magnani e Hien. A centrocampo il playmaker che si mette in posizione centrale è Folorunsho, poi Duda e Suslov che partono favoriti sulla concorrenza per quanto riguarda le mezzali; tridente offensivo e dunque Baroni cambia, Ngonge e Lazovic vanno a dare una mano alla prima punta che dovrebbe essere Djuric, in vantaggio su Federico Bonazzoli e Thomas Henry.

Nel Cagliari sono indisponibili Rog (tornerà a marzo) e Shomurodov, Ranieri opta per il 4-3-1-2 con Nicolas Viola che dovrebbe partire titolare sulla trequarti a supportare Luvumbo e Lapadula, anche se qui Pavoletti è chiaramente precettato e anche Oristanio potrebbe dire la sua. Makoumbou sarà come sempre il riferimento per tutti in mezzo al campo, le mezzali potrebbero essere Jankto e Prati (di fatto il vero regista) e questo perché Nandez potrebbe essere portato a fare il terzino destro tattico, prendendo il posto di Zappa e agendo in una difesa che avrà in Goldaniga e Dossena i due centrali e in Augello il laterale a sinistra, con Scuffet che ormai si è preso i galloni del portiere titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Verona Cagliari, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l'agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 17^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,35 volte l'importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,20 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l'eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,10 volte la somma messa sul piatto.











