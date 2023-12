DIRETTA/ Verona Torino Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (2 dicembre 2023)

DIRETTA VERONA TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo davvero, la diretta di Verona Torino Primavera sta per farci compagnia. È un momento davvero negativo per l’Hellas: il Verona ha vinto solo due partite in campionato e adesso il successo manca da sei turni, nei quali gli scaligeri sono comunque riusciti a muovere la classifica (quattro pareggi) ma chiaramente sono rimasti in dietro. Colpisce anche il dato relativo ai clean sheet: il Verona ha ottenuto una sola partita senza subire gol (in casa contro l’Empoli) , in generale ha incassato poche reti (15) ma segnandone ancora meno (14) chiaramente la classifica non può che essere deficitaria, e per ora abbastanza problematica in chiave salvezza.

Il Torino come detto sta provando a tornare in zona playoff: i giovani granata hanno vinto tre delle ultime quattro partite e quattro delle ultime sei, segno inequivocabile di un cambio di passo visto che nelle prime cinque uscite avevano raccolto appena 6 punti con la vittoria all’esordio e poi tre pareggi, mentre in queste sei gare i punti sono stati 12 e dunque il doppio. Curiosamente, il Torino non pareggia dal filotto di tre segni X consecutivi a settembre; adesso noi possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando e la diretta di Verona Torino Primavera può davvero prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Torino Primavera non sarà fornita sui canali della nostra televisione: qui bisogna comunque specificare che l’emittente che si occupa del campionato Primavera 1 è Sportitalia, ma solo alcuni dei match vengono trasmessi sul canale 60 del digitale terrestre. Per gli altri c’è in ogni caso la possibilità di assistervi con il servizio di diretta streaming video: nello specifico di questa partita le alternative sono tre. La prima è rappresentata dal sito www.sportitalia.com; per la seconda dovrete attivare e installare l’app Sportitalia, mentre la terza soluzione è quella di Sportitalia Live 24, un canale che è attivo soltanto in mobilità.

HELLAS PER IL RISCATTO!

Verona Torino Primavera è in diretta dall’Antistadio Guido Tavellin, alle ore 13:00 di sabato 2 dicembre: siamo nella dodicesima giornata del campionato Primavera 1 2023-2024, e questa è una partita importante per entrambe le squadre. Il Torino può giocare la seconda sfida casalinga in fila: in quella precedente ha battuto la Fiorentina e dunque ha rilanciato le sue ambizioni, attualmente i granata sono fuori dalla zona playoff perché il loro rendimento è stato sotto il par, ma questo doppio impegno interno potrebbe aiutare a rimettersi in carreggiata.

Il Verona deve fare i conti con la lotta per la salvezza: sconfitto in casa della Roma, l’Hellas di fatto sta navigando con la stessa andatura della passata stagione quando aveva confermato la categoria senza particolari affanni, ma la sensazione è che si possa fare qualcosa in più per evitare di rischiare oltre misura. Tra poche ore scopriremo cosa succederà nella diretta di Verona Torino Primavera, intanto possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA TORINO PRIMAVERA

Paolo Sammarco deve fare a meno di Riahi in Verona Torino Primavera: in mezzo al campo andrà allora uno tra Ciro Ventura e Trevisan, formando la coppia con Charlys e con il supporto di Patanè e Rigo che arriverà dalle corsie laterali. In porta c’è Mattia Chiesa, davanti a lui la difesa formata da Nwanege, Corradi e Mamede Doucouré; per quanto riguarda la zona offensiva, Alphadjo Cissè può giocare come trequartista (favorito su Pavanati e Agbonifo) o seconda punta, in questo caso andando ad affiancare uno tra Dentale e Siren Diao.

Per il suo Torino Giuseppe Scurto si affida al 4-3-2-1: Rettore e Rodrigo Mendes i due centrali difensivi davanti a Bellocci, Alessandro Dellavalle (cannoniere della squadra) e Bianay Balcot sono i due terzini che formeranno le catene con le mezzali granata, che ancora una volta dovrebbero essere Dalla Vecchia e Jonathan Silva con Ruszel che agirà in qualità di playmaker davanti alla difesa. Longoni e Ciammaglichella sono favoriti per giocare come trequartisti, a supporto della prima punta che sarà uno tra Padula, Gabellini e Njie.

