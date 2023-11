Diretta/ Torino Fiorentina Primavera (risultato finale 2-1): la decide Gabellini! (26 novembre 2023)

DIRETTA TORINO FIORENTINA (RISULTATO FINALE 2-1): LA DECIDE GABELLINI!

Il Torino Primavera trova il successo contro la Fiorentina e si prende 3 punti che sono importantissimi per la classifica dei granata. Nel secondo tempo al 13′ la Fiorentina riesce a pervenire al pareggio grazie a Sene, che trasforma un rigore che lui stesso si è procurato, travolto dal portiere granata Bellocci in uscita anche se i granata protestano molto, evidenziando come l’estremo difensore fosse in anticipo sull’attaccante. Al 25′ però il Torino torna avanti: break di Bianay Balcot che serve Gabellini, gran botta sotto la traversa da posizione ravvicinata e gol che sarà poi quello del definitivo 2-1 in favore dei granata. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA TORINO FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Fiorentina Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Torino Fiorentina Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA SBLOCCA RUSZEL!

Silva trionfa in un duello nella zona trequarti e avvia Padula in profondità. L’ex attaccante della Roma penetra nell’area e tira, ma Romani compie una difesa eccezionale deviando in corner in extremis. Al minuto 20, Ruszel viene ammonito per un fallo su Rubino appena fuori dall’area di rigore. Al 27′, il Torino si porta in vantaggio con Ruszel. Dellavalle crossa dalla destra, Comuzzo anticipa Padula al centro dell’area, ma il primo a sfruttare il rimbalzo è il centrocampista granata che batte Martinelli con un tiro rasoterra vincente. Al minuto 29, cambio per il Torino: Gabellini prende il posto di Padula, poi al 39′ ci sono cambi anche per la Fiorentina: Vannucchi sostituisce l’infortunato Martinelli. Il portiere viola si arrende dopo un colpo alla caviglia subito in uno scontro con Ciammaglichella. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. Torino (4-3-2-1): Bellocci; Bianay Balcot, Mendes, Rettore, Dellavalle; Silva, Ruszel, Dalla Vecchia; Longoni, Ciammaglichella; Padula. Adisposizione: Cabella, Acar, Desole, Perciun, Bonadiman, Gabellini, Njie, Di Paolo, Muntu, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto. Fiorentina: Martinelli, Vigiani, Biagetti, Comuzzo, Sene, Romani, Rubino, Braschi, Fortini, Amatucci, Harder. A disposizione: Vannucchi, Scuderi, Vitolo, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Elia, Ievoli, Caprini, Puzzoli, Padilla. Allenatore: Galloppa. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

La diretta di Torino Fiorentina Primavera che cosa ci dirà? Proviamo ad immaginarlo sulla carta analizzando le statistiche nella prima parte del campionato Primavera 1 delle due formazioni che fra poco daranno vita a un grande classico. Il Torino Primavera naviga a centro gruppo, perché vanta 15 punti in classifica, che sono stati frutto di quattro vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte nelle prime dieci giornate di campionato, un rendimento dignitoso come dimostra pure il valore della differenza reti, che è pari a +1 perché i gol segnati dal Torino sono venti mentre quelli subiti sono evidentemente diciannove. La Fiorentina Primavera dopo le prime dieci giornate è una delusione, perché ha raccolto solamente 7 punti in classifica, maturati tramite una sola vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte, mentre la differenza reti dei giovani viola in campionato è evidentemente negativa (-7), frutto di appena otto gol segnati a fronte dei quindici invece al passivo. Adesso però le statistiche hanno importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Torino Fiorentina Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TORINO FIORENTINA: VIA AL MATCH ALLE 13

Torino Fiorentina, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 13.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. Per i viola è ancora andamento lento, l’ultimo pareggio in casa contro l’Empoli ha allungato a quattro la striscia di partite senza vittorie per la Fiorentina che con soli 7 punti resta sempre ancorata alla parte bassa della classifica del campionato Primavera.

Il Torino dalla sua si è dovuto fermare nell’ultimo turno di campionato disputato, dopo due vittorie consecutive i granata sono caduti sul campo della Lazio, mettendo di nuovo in evidenza i problemi di discontinuità che li hanno attanagliati sin dall’inizio della stagione. Nella regular season del campionato Primavera le due squadre non si sfidano in casa del Torino dal 12 novembre 2022, in quell’occasione sono stati i granata a imporsi con il punteggio di 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Fiorentina Primavera, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Torino, Giuseppe Scurto schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Abati; Marchioro, Mendes, Rettore, Antolini; Dalla Vecchia, Mahari; Belinga, Acar, Ciammaglichella; Gabellini. Risponderà la Fiorentina allenata da Daniele Galloppa con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vannucchi, Vigiani, Biagetti, Baroncelli, Scuderi, Fortini, Falconi, Vitolo, Denes, Sene, Rubino.

TORINO FIORENTINA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











