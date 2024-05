DIRETTA VERONA TORINO/ Video streaming tv: la prima sfida in Serie A è di 66 anni fa (12 maggio 2024)

DIRETTA VERONA TORINO: I TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Verona Torino in una sfida che rappresenta la storia della Serie A. Il 5 gennaio del 1958 si è disputata la prima sfida tra queste due squadre terminata con il risultato di 0 a 0 in casa del Torino. Per trovare il primo Verona Torino basta andare al 18 maggio del 1958 con i veneti capaci di imporsi sui granata con un 2 a 0. Nella storia, Verona Torino si è giocata 29 volte e ha visto i padroni di casa trionfare in sette partite contro le dieci vinte dai granata.

Dal luglio del 2020 all’ottobre del 2023, le sfide tra Verona e Torino non hanno mai visto più di due gol segnati nell’intera partita. L’ultima partita giocata nel girone d’andata di questa Serie A ha registrato un pareggio per 0 a 0 davanti al pubblico dello Stadio Olimpico Grande Torino. Per trovare l’ultima vittoria del Verona bisogna risalire la linea del tempo fino ad arrivare al 25 febbraio 2018 quando la doppietta di Valoti superò i piemontesi al Bentegodi. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA VERONA TORINO STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Dal Bentegodi di Verona Dazn trasmetterà le immagini della diretta Verona Torino in esclusiva per gli abbonati al servizio. Per seguire la partita, inoltre, metteremo a disposizione una diretta testuale che racconterà i momenti più importanti della partita con aggiornamenti costanti sul risultato.

VERONA TORINO: HELLAS QUASI SALVO!

La 36esima giornata di Serie A prosegue al Bentegodi con la diretta Verona Torino pronta ad iniziare alle 15 di domenica 12 maggio. I padroni di casa dell’Verona arriva da un’importante vittoria in casa contro la Fiorentina per 2 a 1 con la rete decisiva firmata da un Noslin in grande forma. I veneti occupano la 14esima posizione in classifica a quota 34 punti con 4 punti di vantaggio sull’Udinese 18esima in piena zona retrocessione.

Situazione difficilissima in casa Torino con la celebrazione dei caduti di Superga che ha aperto enormi polemiche intorno all’ambiente granata. Nel giorno della celebrazione di Superga con la squadra, sui Social circolava un video dal pullman del Torino dove si sentivano voci di calciatori attaccare i tifosi presenti. La situazione non è delle più tranquille ma la classifica non condanna ancora i piemontesi che potrebbe comunque riuscire a centrare l’Europa.

VERONA TORINO: LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa si giocano la permanenza in Serie A mentre gli ospiti sperano ancora nell’Europa e, perciò, le scelte dei due allenatori della diretta Verona Torino diventano fondamentali. Baroni ha grandi dubbi in fase offensiva con Bonazzoli e Świderski che si giocano un posto al centro dell’attacco. Noslin, Suslov e Lazovic dovrebbero essere sulla trequarti a sostegno della punta con Folorunsho squalificato.

La possibilità di rivedere il Torino schierato con quattro difensori non è così remota soprattutto a partita in corso. I capi saldi della formazione verranno riconfermati con Buongiorno, Bellanova e Zapata sicuri del posto. Sulla trequarti, l’infortunio di Vlasic crea difficoltà a Juric che dovrà adattare Ricci dietro le due punte con il centrocampo pronto a comporsi con Ilic e Tameze.

VERONA TORINO, LE QUOTE

Il grande equilibrio della partita si rispecchia anche nelle quote date da Snai per la diretta Verona Torino. I padroni di casa partono leggermente sfavoriti con una quota per l’1 di 2,85 contro il 2 di poco più basso ma a 2,65. Il pareggio X, invece, è la quota più alta ed arriva a 3,00.

