DIRETTA TORINO LECCE: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta Torino Lecce, possiamo fare un tuffo nella storia recente di questa partita, che vanta ormai una tradizione più che buona. Gli ultimi dieci precedenti sono stati giocati dal mese di novembre 2009 in poi e comprendono sei partite di Serie A, due di Serie B e altrettante valide invece per la Coppa Italia. Il Torino è abbastanza nettamente in vantaggio grazie a sei vittorie a fronte di tre successi per il Lecce e un solo pareggio, ma questo si deve alla striscia di cinque vittorie granata consecutive che è cominciata con il 3-1 ai tempi supplementari di mercoledì 28 ottobre 2020 nel terzo turno di Coppa Italia ed è aperta ancora adesso.

Questo significa naturalmente che il Torino ha vinto anche entrambe le partite dello scorso campionato di Serie A 2023-2024: all’andata ecco il colpaccio a Lecce per 0-1 di sabato 28 ottobre 2023, mentre la partita di ritorno fu giocata naturalmente a Torino venerdì 16 febbraio 2024 e vide un’altra vittoria per i granata, in questo caso per 2-0. L’ultima vittoria del Lecce risale invece a domenica 2 febbraio 2020 e fu però un perentorio 4-0 casalingo dei giallorossi salentini. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA DIRETTA TORINO LECCE IN STREAMING VIDEO TV

Le informazioni per la diretta Torino Lecce riguardano il canale DAZN2: lo trovate al numero 215 del decoder satellitare, e questo significa che la partita della quarta giornata di Serie A sarà disponibile, con questa modalità, agli abbonati DAZN e Sky, mentre per i primi il match, come tutti gli altri del massimo campionato di calcio, potrà essere seguito con il tradizionale metodo della diretta Torino Lecce in streaming video, installando e attivando la piattaforma DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

TORINO LECCE: I GRANATA VOLANO!

La diretta Torino Lecce ci tiene compagnia dalle ore 15:00 di domenica 15 settembre: siamo arrivati alla quarta giornata di Serie A 2024-2025 e questa è senza ombra di dubbio una bella occasione per un Torino che, prima della sosta, si era preso la prima posizione in classifica grazie a due vittorie consecutive, tra cui quella contro l’Atalanta. Sfortunato a San Siro contro il Milan, fortunato nel match contro la Dea, il Torino ha poi sbancato Venezia e dunque per il momento il progetto affidato a Paolo Vanoli procede spedito, naturalmente si aspetta di arrivare ad aver giocato più partite per scoprire a cosa davvero possa ambire il Torino.

Il Lecce invece ha saputo rimettersi in carreggiata: ha iniziato il suo campionato con due pesanti sconfitte e senza segnare, ma le avversarie erano Atalanta e Inter. Nel terzo turno, nonostante l’inferiorità numerica i salentini hanno battuto il Cagliari raccogliendo tre punti pesantissimi in chiave salvezza, a tale proposito comunque bisogna dire che quest’anno la permanenza in Serie A potrebbe essere più complessa. Staremo a vedere, per ora affidiamoci a quello che dirà il campo provando a tracciare anche le probabili formazioni della partita che tra poche ore ci attende allo stadio Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LECCE

Sempre senza Schuurs, e con Gineitis e Vlasic in dubbio, Vanoli affronta la diretta Torino Lecce con un 3-5-2 nel quale ci sono alcuni ballottaggi. Pedersen insidia Maripan in difesa, dove sono confermati Saul Coco e Masina davanti a Vanja Milinkovic-Savic; Borna Sosa se la deve vedere con Vojvoda a sinistra, mentre davanti Ché Adams appare ancora favorito su Sanabria. Per il resto, squadra confermata: Lazaro sul versante destro del campo, Samuele Ricci e Linetty che si dividono compiti di regia in mezzo al campo dove Ilic sarà di fatto la mezzala box-to-box, in attacco il principale riferimento sarà naturalmente Duvan Zapata.

Nel Lecce è squalificato Dorgu, dunque Luca Gotti medita di mandare Pierotti a sinistra sulla trequarti, nel 4-2-3-1, con Tete Morente titolare a destra. Difesa con Baschirotto e Gaspar davanti a Wladimiro Falcone mentre Guilbert e Gallo saranno i terzini, in mezzo al campo invece avremo la cerniera con il solito Ramadani affiancato da Pierret e questo significa che a fare un passo avanti dovrebbe essere Oudin, che giocherà da trequartista a supporto del centravanti, che sarà Krstovic. Da valutare Rebic, che potrebbe avere un cameo a partita in corso ma ovviamente si prepara per avere spazi importanti.

PRONOSTICO E QUOTE TORINO LECCE

Nella diretta Torino Lecce abbiamo anche una breve valutazione sulle quote fornite dall’agenzia Snai, secondo cui i granata sono favoriti: il segno 1 per la loro vittoria infatti vi permetterebbe di guadagnare una cifra che corrisponde a 1,83 volte quello che avrete scelto di puntare, abbiamo invece un valore pari a 4,75 volte la vostra giocata sul segno 2 per il successo del Lecce. Infine l’ipotesi del pareggio, ovviamente identificata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte l’importo investito.