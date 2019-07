Diretta Verona Trabzonspor/ Risultato live: i turchi per Juric (amichevole)

Verona Trabzonspor, lunedì 29 luglio 2019 alle ore 18.00 sarà una sfida amichevole che andrà in scena a Bad Zell, in Austria. Dopo aver affrontato una formazione della Bundesliga tedesca, l’Hoffenheim, il Verona affronta un secondo test internazionale contro un club della prima divisione turca. Contro i tedeschi la formazione allenata da Ivan Juric ha conquistato un incoraggiante pareggio a reti bianche, contro un club che comunque ha affrontato la Champions League nella scorsa stagione ed è da tempo una delle forze emergenti del calcio tedesco. Anche il Trabzonspor ha disputato il suo ultimo test amichevole contro l’Hoffenheim, ottenendo a sua volta un pareggio ma con uno spettacolare 3-3 in cui è andato a segno anche Yazici, talento più volte accostato al campionato italiano in questa sessione di mercato, nella fattispecie per un suo possibile trasferimento alla Lazio. Il Verona prima dell’amichevole contro l’Hoffenheim aveva rifilato un abbondante 12-0 ai dilettanti del Primiero e sta provando a lavorare sugli schemi di Juric per un campionato di Serie A dall’epilogo diverso dagli ultimi due disputati, che hanno visto gli scaligeri sempre retrocessi a fine stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’amichevole Verona Trabzonspor, lunedì 29 luglio 2019 alle ore 18.00, non si potrà seguire in diretta tv sul digitale terrestre o via satellite free o pay, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come tablet o smartphone con un abbonamento alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA TRABZONSPOR

Le probabili formazioni dell’amichevole Verona-Trabzonspor, lunedì 29 luglio 2019 alle ore 18.00 a Bad Zell. Il Verona dovrebbe scendere in campo tatticamente con il 3-5-2 modulo prediletto dal nuovo tecnico gialloblu, Juric. Dunque con Silvestri in porta, Kumbulla, Rrahmani, e Vitale nella difesa a tre, Empereur laterale di destra, Faraoni, Badu e Veloso e Zaccagni laterale di sinistra, mentre nel tandem offensivo ci sarà spazio per Pazzini e per il brasiliano Bessa. La risposta del Trabzonsport sarà affidata a Cakir in porta, il portoghese Pereira sarà impiegato in posizione di terzino destro e Dursun in posizione di terzino sinistro, mentre Turkmen e l’argentino Campi saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo spazio all’altro argentino Sosa e a Parmak come vertici arretrati, mentre Yazici, Omur e il nigeriano Nwakaeme sosterranno offensivamente come incursori l’unica punta di ruolo della formazione di Trebisonda, Akpinar, col tecnico Unal Karaman che confermerà il 4-2-3-1 come schieramento tattico di partenza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse sull’amichevole di Bad Zell indicano il Verona come lievemente favorito, con William Hill che quota 2.40 la vittoria scaligera, mentre Bet365 propone a 3.10 l’eventuale pareggio ed Eurobet offre a 2.90 il successo turco. Per i gol realizzati complessivamente nel corso del match, Bwin quota 1.65 l’over 2.5 e 2.25 l’under 2.5.



