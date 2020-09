Diretta Verona Udinese/ Streaming video DAZN: torna il derby triveneto (Serie A)

DIRETTA VERONA UDINESE: JURIC PROVA A FARE BOTTINO PIENO!

Verona Udinese si gioca in diretta dallo stadio Bentegodi, con calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 27 settembre: la partita è valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Un bel derby triveneto, che rappresenta anche l’esordio dei friulani che, avendo dovuto giocare contro lo Spezia cui è stato concesso riposo extra, aprono oggi una stagione che vede ancora Luca Gotti in panchina, nel tentativo di ottenere una salvezza magari più tranquilla rispetto a quella dell’ultimo torneo. Il Verona invece è a punteggio pieno, ma non ha ottenuto il primo successo sul campo: aveva pareggiato contro la Roma, sempre in casa, ma i giallorossi avevano inserito Amadou Diawara nella lista sbagliata e così gli scaligeri hanno incredibilmente vinto 3-0 a tavolino, in attesa del ricorso. Per Ivan Juric ripetersi sarà difficile: l’anno scorso l’Hellas ha disputato un grande campionato, avvicinando anche le posizioni europee. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Verona Udinese, intanto però possiamo fare un breve excursus su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VERONA UDINESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Udinese dovrebbe essere trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del decoder satellitare: la sinergia tra le due emittenti permette anche ai clienti del satellite, che lo siano da almeno tre anni, di utilizzare lo schermo per seguire questa partita di Serie A, che in alternativa potrà essere visionata come di consueto attraverso la diretta streaming video DAZN, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA UDINESE

Verona Udinese viene affrontata da Juric con il canonico 3-4-2-1: Silvestri il portiere, difesa quasi interamente nuova con Mert Cetin e Lovato che dovrebbero affiancare l’unico confermato che è Gunter (in realtà il Genoa ha rinnovato il prestito). In mediana invece Miguel Veloso e Tamèze saranno i due centrali, a destra giocherà l’ex Faraoni con Dimarco che a sinistra sembrerebbe in vantaggio su Lazovic, ma si vedrà. Alle spalle del centravanti, che sarà Di Carmine, spazio invece al nuovo arrivato Barak e a Zaccagni, ma occhio anche a Benassi e il giovane Ebrima Colley.

Nell’Udinese mancano Stryger Larsen e Mandragora; a destra ci sarà sicuramente Ter Avest, al centro del campo Walace e Jajalo si alternano in regia con De Paul che sarà la mezzala tattica. A sinistra Zeegelaar completa il reparto; Troost-Ekong, Nuytinck e Samir sono favoriti per giocare nella linea difensiva a protezione di Musso (che sembra destinato ad un’altra stagione a Udine), Okaka e Lasagna dovrebbero rappresentare la coppia offensiva anche se Nestorovski – soprattutto – e Teodorczyk vanno a caccia di spazio e potrebbero mettere in crisi le scelte di Gotti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Verona Udinese le quote emesse dall’agenzia Snai indicano nei padroni di casa i favoriti, ma in realtà la situazione è di grande equilibrio: il segno 1 infatti vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,70 volte quanto messo sul piatto, ma con il segno 2 per il successo friulano siamo “solo” a 2,80 volte la puntata e dunque la differenza è minima. L’ipotesi del pareggio è regolata dal segno X e, in questo caso, la vincita ammonterebbe a 3,05 volte la puntata con questo bookmaker.

